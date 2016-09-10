兆豐案 蔡友才王起梆交保
2016-09-10 01:36
〔中央社〕台北地檢署偵辦兆豐案，昨天約談兆豐金前董座蔡友才、前主任秘書王起梆。檢方訊後依涉違證交法，分別諭令蔡友才新台幣300萬元交保，王起梆200萬元交保，並限制出境、出海。
兆豐金控旗下兆豐國際商業銀行紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控西元2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰1.8億美元（約新台幣56.5億元）。
北檢偵辦兆豐銀案，於8月23日首度傳喚蔡友才，訊後改列偵字案被告後請回，並限制住居、出境及出海與小三通。為釐清案情，北檢於8月29日首度傳喚前財政部長張盛和，也再次傳喚蔡友才，並將兩人隔離訊問，對比兩造說詞；9月7日三度傳喚蔡友才，訊後請回。
昨天北檢由承辦主任檢察官周士榆，指揮台北市刑警大隊及檢事官共20多人，分別到蔡友才等人住處搜索，也向相關單位調閱資料，並約談蔡友才等5人到案。
經檢察事務官初步訊問後，蔡友才與王起梆以被告身分，昨天晚間7時移送北檢複訊，而王起梆也是兆豐銀案中，被列的第2名被告。
昨天晚間11時，王起梆先結束複訊，檢察官諭令200萬元交保候傳，而在半小時後，蔡友才也以300萬元交保候傳。
王起梆先走出法警室離開北檢，面對記者詢問「能否說明案情？有沒有收好處？」等問題，王並未開口回答；2分鐘後，蔡友才也步出法警室，記者提問「有何委屈？檢察官是不是誤會你了？」等，蔡不發一語搭車離去。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 退職3年才能赴中 馮明珠急改成3個月
- 為公義求心安// 退休教師劉明新放棄18趴
- 反豬糞尿回收廠 壯圍人堵環局長
- 刪退休公教三節慰問金 國庫年省8.7億
- 黑人再整范范 竟然很挫敗？
- BIGBANG「5少1」攻寶島 T.O.P爆現身高雄場
- 屏東大雨下「破」路 縣道同地點2機車自摔
- 輸油管恐破壞印第安聖地 歐巴馬避談挨轟
- 葛濟夫10月來台 啟動指環計畫
- 小學生麻辣提問 唐鳳：我沒變性
- 萬事達卡遭索賠近6000億 英國史上最高紀錄
- 丹麥追稅 砸4250萬買巴拿馬文件
- 《切換風格 瞬間騷包》有時這樣、有時那樣，以對比色彩製造驚喜！
- 微小說 羨慕
- 全產總批勞動部立法效率差
- 15灣生回家 「台日同窗會」憶兒時
- 《贈票》 娜塔莉自編自導自演 「故事」籌備10年
- 國手截肢一度喪志 程銘志再起直攻帕運
- 《切換風格 瞬間騷包》拉鍊超有戲！集慵懶隨興與現代俐落於一身！
- SKE48王牌松井珠里奈首撲台
- 不甘戴綠帽 男狠切小王陰莖偷藏200公尺外
- 《上班女郎 騷包之變》快拆 變換肩背帶
- 上課玩手機怕被抓？ 他用這招來偽裝...
- 東港、南州 上百頃農田變魚塭
- 《爭霸男主角》吳慷仁王傳一男配晉級爭戲王 邱澤雙料入圍敲鐘初體驗
- 重賞檢舉追查不當黨產 洪秀柱：樂觀其成
- 中秋賞月場所 垃圾量年年增
- 冷眼集》對馮明珠拿出辦法
- 教師團協紛爭多 22教局長建請開跨部會議解決
- 《金鐘入圍》天心大戰曾之喬 巨乳波神拚女配角
- 臉書刪除越戰著名照片 挪威媒體槓上札克柏格
- 感謝教母語 越官員參訪又送禮
- 台灣2電競隊出征 總統加油打氣
- 911回顧：美戰鬥機菜鳥女飛行員 本想撞落客機
- 《工藝新學 超越之道》超藝術公事包
- 世大運射箭決賽 選手︰盼移至台北市中心
- 砍退休公教三節慰問金 台南年省五千萬元
- 從0到360萬的喜悅 李宗賢用棒子回應
- 台北》校務評鑑「量化評分」 挨批走回頭路
- 《切換風格 瞬間騷包》肩背帶 男女神百搭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：兆豐案 蔡友才王起梆交保
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分