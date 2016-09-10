兆豐案 蔡友才王起梆交保

2016-09-10 01:36

〔中央社〕台北地檢署偵辦兆豐案，昨天約談兆豐金前董座蔡友才、前主任秘書王起梆。檢方訊後依涉違證交法，分別諭令蔡友才新台幣300萬元交保，王起梆200萬元交保，並限制出境、出海。

兆豐金控旗下兆豐國際商業銀行紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控西元2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰1.8億美元（約新台幣56.5億元）。

北檢偵辦兆豐銀案，於8月23日首度傳喚蔡友才，訊後改列偵字案被告後請回，並限制住居、出境及出海與小三通。為釐清案情，北檢於8月29日首度傳喚前財政部長張盛和，也再次傳喚蔡友才，並將兩人隔離訊問，對比兩造說詞；9月7日三度傳喚蔡友才，訊後請回。

昨天北檢由承辦主任檢察官周士榆，指揮台北市刑警大隊及檢事官共20多人，分別到蔡友才等人住處搜索，也向相關單位調閱資料，並約談蔡友才等5人到案。

經檢察事務官初步訊問後，蔡友才與王起梆以被告身分，昨天晚間7時移送北檢複訊，而王起梆也是兆豐銀案中，被列的第2名被告。

昨天晚間11時，王起梆先結束複訊，檢察官諭令200萬元交保候傳，而在半小時後，蔡友才也以300萬元交保候傳。

王起梆先走出法警室離開北檢，面對記者詢問「能否說明案情？有沒有收好處？」等問題，王並未開口回答；2分鐘後，蔡友才也步出法警室，記者提問「有何委屈？檢察官是不是誤會你了？」等，蔡不發一語搭車離去。