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世界盃室外拔河賽 台灣隊奪第3金

2016-09-10  01:20

〔中央社〕景美女中、台師大拔河聯隊，前往瑞典參加今年世界盃室外拔河錦標賽，台灣時間9日晚上在女子540公斤公開賽中，完封所有隊伍拿下金牌，完成2連霸，包括之前比賽，本屆已奪3金。

世界盃室外拔河賽每2年舉行一次，景美女中拔河隊6年前與台師大組成拔河聯隊參賽，多次拿牌，民國103年上屆比賽中，拿下女子540公斤公開賽金牌，今年比賽誓言連霸。

景美、台師大聯隊日前在U23女子500公斤組以及女子500公斤組公開賽中，已率先拿下2金，其中，女子500公斤組公開賽已拿到4連霸。

景美女中拔河隊教練郭昇這次負責帶隊，在U23女子500公斤組公開賽中，選任子弟兵，第一代拔河選手李洳君擔任教練，自己則蹲在地上，充當water boy。成就了弟子李洳君，成為此次賽程贏得第ㄧ面金牌的教練。

郭昇不但是金牌教練，更積極提攜後進，不餘遺力，為國家培養不少拔河人才。

景美、台師大聯隊昨天晚上8時30分進行女子540公斤公開賽，除了要為台灣爭取更多金牌，也要挑戰2連霸。

聯隊先對戰美國Oregon、瑞典Stenungsund A、蘇格蘭Ayrshire、荷蘭Gelderswoude、英格蘭GloucesterACF、英格蘭Kilroe及拉脫維亞Ozoli A等7隊，全數以2比0橫掃姿態，取得預賽第1名資格，進入4強，接著再以2比0勝蘇格蘭Ayrshire隊，冠軍則對上荷蘭Gelderswoude隊，同樣2比0擊敗對手，勇奪金牌，學校家長第一時間透過臉書，向國人分享奪冠喜悅。

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