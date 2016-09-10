蔡友才、王起梆兆豐案交保 面色鐵青離開北檢

2016-09-10 01:23

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，昨兵分5路搜索前兆豐銀董事長蔡友才任職的鑒機資產管理公司，以及蔡的戶籍、現居地等5處，並以被告身分約談蔡及兆豐金董事會前主秘王起梆，檢方訊後以涉違《證交法》，將之前已被諭令限制住居、出境、出海的蔡以300萬元交保，至於王稍早則以200萬元交保，並限制出境、出海。

稍早12:40分左右，王起梆、蔡友才經友人辦保後一前一後步出北檢，面對記者詢問的任何問題，皆一概不回應，面色鐵青，旋即搭車離去。