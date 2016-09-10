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蔡友才涉案情節升高 檢認定「從頭到尾都知情」 蔡友才、王起梆兆豐案交保 面色鐵青離開北檢 直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
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蔡友才涉案情節升高 檢認定「從頭到尾都知情」

2016-09-10  00:30

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，昨以被告身分約談前董座長蔡友才及兆豐金董事會前主秘王起梆，檢方訊後以涉違《證券交易法》特別背信罪，將之前已被諭令限制住居、出境、出海的蔡以300萬元交保，至於王稍早則以200萬元交保，並限制出境、出海。

據悉，蔡友才之前應訊時，曾推稱「我不可能管到那麼細的事情。」但專案小組經調閱相關資料交叉比對，並約詢多名證人後，認定蔡「從頭到尾都知情」，卻消極不作為致兆豐銀被重罰，因蔡涉案情節升高，檢方才於昨日發動搜索、約談。

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  • 在兆豐案中，檢方認定蔡友才「從頭到尾都知情」。（記者張嘉明攝）

    在兆豐案中，檢方認定蔡友才「從頭到尾都知情」。（記者張嘉明攝）

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