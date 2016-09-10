兆豐案蔡友才4度應訊 深夜300萬元交保
2016-09-10 00:05
〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，昨兵分5路搜索前兆豐銀董事長蔡友才任職的鑒機資產管理公司，以及蔡的戶籍、現居地等5處，並以被告身分約談蔡及兆豐金董事會前主秘王起梆，檢方訊後以涉違《證交法》，諭令蔡300萬元交保，至於王稍早則以200萬元交保，並限制出境、出海。
檢方調查，王起梆是蔡友才的愛將，蔡之前離開兆豐金，跳槽永豐金擔任總經理時，王也追隨蔡的腳步，從兆豐銀退休跳槽永豐金，蔡後來回鍋兆豐金，王也跟著回任，擔任兆豐票券總經理，之後升任為董事長，兩人的互動非常密切。
去年2月，王起梆在兆豐票券董監任期屆滿後不再續任，改任兆豐金控顧問，並擔任董事會主任秘書；今年3月，蔡友才辭去董座，王也同進退，一併退休，檢方懷疑其中另有隱情，掌握相關情資後，今以被告身分傳王到案。
據悉，檢方經向金管會、財政部以及兆豐銀、兆豐金調閱相關資料，並3度約談蔡友才後，逐步釐清案情全貌，今發動搜索行動，搜索蔡於鑒機公司的辦公室，以及戶籍、現居住所，查扣蔡電腦與手機內的電子郵件、通聯紀錄與訊息，與相關資料進行勾稽比對。
檢方於8月23日、8月29日，以及9月7日曾3度傳喚蔡友才，釐清兆豐銀於2月收到美方金檢報告後，蔡為何旋即於隔月閃辭；此外，蔡首度被檢方傳喚的前一天，曾與前財政部長張盛和餐敘，席間是否涉及串證等疑點。
檢方調查，蔡友才自始至終都強調僅是未依規定向美方申報，並未涉及洗錢，但詳細案情仍待檢方進一步調查釐清。
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