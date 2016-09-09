遭到通緝還攜槍 遇警盤查GG了
2016-09-09 23:23
〔記者陳恩惠／台北報導〕新北市45歲曹姓通緝犯，多年來涉嫌販毒又擁槍，被判20餘年徒刑，由於不想坐牢，3年來以車為家四處逃亡，累了只敢睡停車場，遭新北地檢署通緝中，殊不知隨意駕車行經北市艋舺大道與西藏路口時，遇北市保安大隊員警路檢，他謊報姓名被識破，又被找出一把霰彈槍及3顆子彈，前案未清又涉新案，曹嫌落網後，只能邊坐牢邊打官司了。
台北市保安大隊第一中隊小隊長吳嘉葳率員警共7人，本週日（4日）晚間9時50分，在北市艋舺大道、西藏路口路檢，發現駕車的曹姓男子見警神情慌張，於是攔下盤查。
保大說，曹男先否認飲酒又拒絕酒測，還謊報他人姓名及身分證號，立刻被M-Police顯示的資料識破，曹男見無法脫身，只得坦承身分，赫然發現曹男因毒品案，被判20年4月徒刑，由於遲遲未入監，民國102年5月間遭新北地檢署發布通緝，隨後搜查他的汽車，又在行李廂內發現1把火力強大的霰彈槍及子彈3顆，所幸槍管與槍身分開未組合，不然一經使用恐將造成人員傷亡。
曹男供稱，這把霰彈槍及子彈是他2年前逃亡期間，在新北市三重的跳蚤市場購物時，綽號「阿炮」男子向他兜售，他當時因為好奇，買來觀賞同時兼具防身；警訊後依毒品通緝及槍砲罪依法送辦。
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