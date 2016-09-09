中國旅遊團不滿購物行程 竟集體搞失蹤
2016-09-09 23:27
〔即時新聞／綜合報導〕觀光局今（9日）傍晚接獲旅行社通報，有一團中國山西來台的旅遊團集體脫隊，但中國客卻投訴表示，脫團是因不滿購物行程，旅行社只好報警處理。
據《蘋果》報導，昱星國際旅行社接待來自中國山西的24人旅遊團，來台進行8天7夜的行程，昨天在花蓮時中國團員竟集體失蹤，公司聯絡才知道他們已自行搭台鐵到台北。中國團員表示，脫隊是因為不願配合導遊安排的珠寶購物行程。
昱星旅行社總經理林建宏表示，購物行程原本就在既定行程中，中國客不購物還自行脫團搭車，旅行社才報警並通報觀光局。觀光局強調，若中國旅遊團不依行程、違規脫隊，可要求離境並不准入境，但本起案件雙方說法不一，還有待釐清。
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