中客團火燒車案將偵結 駕駛蘇明成恐列被告
2016-09-09 22:33
［記者鄭淑婷／桃園報導］中客團火燒車釀26人死亡慘案，火災鑑定報告已經出爐，桃園地檢署預計於9月底偵結，可能認定53歲駕駛蘇明成飲酒後再以汽油縱火釀災，蘇明成恐被列為殺人被告，他也在火燒車中喪命，全案將以不起訴結案。
來自中國遼寧大連的24名旅客，今年7月19日搭乘玫瑰石通運公司遊覽車，準備前往桃園機場前在國道二號西向2.8公里處發生意外，24名中客及台籍導遊鄭焜文、駕駛蘇明成死亡，桃檢查出事發時車內有5瓶汽油，蘇明成體內酒精換算吐氣濃度達1.075，且涉及的性侵案上訴於6月駁回，維持5年徒刑判決，據透露，蘇明成在事發前曾電告家人、友人抱怨被判5年，透露出輕生念頭，讓全案從意外朝向人為方向偵辦。
檢方已經接獲火災鑑定報告，確認起火處就是在駕駛艙內，經鑑定駕駛座旁、走道地毯驗出汽油反應，但沒有電線短路、走火會有的熔珠現象，幾乎可排除是電線走火釀災，案情指向蘇明成在開車前飲酒，再持預備好的汽油引火自殺，才會在起火後沒依照正常程序停車，持續開了1公里多先撞上內側護欄，再彈撞到外側護欄，蘇明成陳屍在駕駛座，左側安全門沒有開啟跡象，雖有人啟動右後車門洩壓閥，奈何門開僅約10公分就遭護欄卡住，造成全車26人沒一人逃出，而蘇明成如被依殺人罪列為被告，他的200萬元意外險理賠金將被追回。
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