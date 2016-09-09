鳳山脫逃通緝犯 欠車資被打傷落網

2016-09-09 22:51

〔記者洪定宏／高雄報導〕日前從高雄市鳳山警分局忠孝派出所脫逃的陳姓竊盜通緝犯，今晚因積欠計程車費用，被司機打傷，到場處理的苓雅分局員警得知傷者是通緝犯，將他戒護送醫後，帶回派出所偵訊。

苓雅分局福德所表示，陳嫌今天從台中包一輛計程車到高雄火車站，再轉往建國與大順路口，原本說要支付車資，後來又不給，與司機發生肢體衝突，員警獲報到場處理，並起出大批雕刻贓物。