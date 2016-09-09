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鳳山脫逃通緝犯 欠車資被打傷落網

2016-09-09  22:51

〔記者洪定宏／高雄報導〕日前從高雄市鳳山警分局忠孝派出所脫逃的陳姓竊盜通緝犯，今晚因積欠計程車費用，被司機打傷，到場處理的苓雅分局員警得知傷者是通緝犯，將他戒護送醫後，帶回派出所偵訊。

苓雅分局福德所表示，陳嫌今天從台中包一輛計程車到高雄火車站，再轉往建國與大順路口，原本說要支付車資，後來又不給，與司機發生肢體衝突，員警獲報到場處理，並起出大批雕刻贓物。

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  • 逃逸1週的陳嫌落網。（記者洪定宏翻攝）

    逃逸1週的陳嫌落網。（記者洪定宏翻攝）

  • 警方起出的雕刻贓物。（記者洪定宏翻攝）

    警方起出的雕刻贓物。（記者洪定宏翻攝）

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相關關鍵字： 竊盜 竊盜通緝犯 脫逃 逃逸 通緝犯
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