海安路路面凹陷 工務局連夜開挖查原因
2016-09-09 21:30
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南連日下雨，海安路路面出現凹陷裂縫，市府獲報後已派員會勘了解，初步研判係覆土層局部下陷，並未影響地下街結構體安全，但為慎重起見，工務局連夜開挖進一步了解原因。
工務局表示，海安路覆土深3公尺，初步研判應該是近日大雨滲流進入覆土層造成局部下陷産生AC路面裂縫，最深裂縫約20至25公分，已連夜進行開挖詳細了解原因儘速處理，另現場經技師研判，海安路地下停車場並無結構上立即危險，這只是淺層土壤流失，地下停車場和周邊住戶安全無虞，請市民放心。
交通局也表示，派員檢查停車場結構並無異狀及漏水，可能是停車場結構體上方與路面間覆土層，因近日下雨雨水滲流，將覆土顆粒帶走，所產生裂縫及局部下陷，已將上方臨時停車場管制封閉，並協請工務局提供AC料填補裂縫，避免下雨再造成影響，後續將請專家學者協助勘查原因俾以改善。
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