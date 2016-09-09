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兆豐案第2名被告王起梆 曾罕見超齡升任兆豐票券董座

2016-09-09  21:28

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法案，今天案情升溫，將兆豐金前董事長蔡友才的愛將，前兆豐金主秘王起梆列為被告，王起梆也是此案第2名被告，兩人目前仍在北檢複訊中。

專案小組調查，前年5月，原擔任兆豐金子公司兆豐票券總經理的王起梆，當時早已超過65歲公股金融機構退休的年齡，後來仍以超齡的歲數，罕見升任兆豐票券董事長，在公股金融機構形成特例。

去年2月，王起梆在兆豐票券董監任期屆滿後未再續任，被兆豐金改聘為顧問，同時擔任董事會主秘一職，直到今年4月1日，他才從兆豐金主秘一職退休。

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  • 前兆豐金主秘王起梆，曾以超齡歲數，罕見升任兆豐票券董事長，在公股金融機構形成特例。（記者張嘉明攝）

    前兆豐金主秘王起梆，曾以超齡歲數，罕見升任兆豐票券董事長，在公股金融機構形成特例。（記者張嘉明攝）

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