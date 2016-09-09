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走錯包廂釀大街逞凶 古惑仔認栽繳2槍

2016-09-09  21:26

〔記者劉濱銓／南投報導〕本月5日在雲林縣某KTV，2派青少年因酒後口角衝突，引爆雲林斗六、南投竹山等2地人馬開槍鬥毆事件，大街擄人、砸車有如古惑仔翻版，經南投警方連日追查與策動，涉案的16名嫌犯今有12人到案，起出2把手槍與子彈，除釐清因走錯包廂才導致械鬥外，後續也將追捕4名在逃嫌犯。

5日凌晨竹山余姓等近10名青年，在雲林縣KTV內因不滿斗六吳男等人開錯包廂門，雙方因皆有酒意，一言不合下余男等人便動手打傷對方，吳男不甘遭毆，後來也夥同人馬開著7輛車，追到竹山痛打余男，除開槍示威，還押走20歲辛姓男子，經警方連日到各涉案嫌犯家中追查，吳男一干7人因承受不住警方查緝壓力，今到雲林斗六分局投案，並交出制式、改造手槍各1把、子彈2顆。

南投警方表示，除7人主動投案外，並傳喚5名涉案嫌犯到案，另有在逃的4人將繼續追查。

吳男等人坦承因酒後走錯包廂，與對方發生口角才引爆衝突，因警方連日數度上門找人，在外頭躲得很辛苦，才會放棄逃亡主動投案，警方晚間訊後則依槍炮、傷害、毀損、妨害自由等罪移送法辦。

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  • 2派青少年因酒後走錯KTV包廂引發口角，最後爆發南投與雲林二地人馬鬥毆事件，警方經連日追查，逮捕12名嫌犯。（記者劉濱銓翻攝）

    2派青少年因酒後走錯KTV包廂引發口角，最後爆發南投與雲林二地人馬鬥毆事件，警方經連日追查，逮捕12名嫌犯。（記者劉濱銓翻攝）

  • 2派青少年因酒後走錯KTV包廂引發口角，最後爆發南投與雲林二地人馬鬥毆事件，警方經連日追查，除逮捕嫌犯，也起出做案棍棒與槍械。（記者劉濱銓翻攝）

    2派青少年因酒後走錯KTV包廂引發口角，最後爆發南投與雲林二地人馬鬥毆事件，警方經連日追查，除逮捕嫌犯，也起出做案棍棒與槍械。（記者劉濱銓翻攝）

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相關關鍵字： KTV 傷害 妨害自由 斗六 槍炮 毀損 竹山 青少年
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