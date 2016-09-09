台南海安路塌陷 工務局：結構不影響

2016-09-09 21:00

〔記者王捷／台南報導〕台南海安路經地下化後不少居民反映當時水質、土壤探勘沒有做好，可能有坍塌危險，今日晚間6時許，海安路與中正路交叉口中央軸槽化線地區突然傳出塌陷，警方獲報後已拉上封鎖線、派員交通疏導，同時通知工務局前往處理，工務局目前正在搶救中，無法提出確切的坍塌原因，警方指出目前交通狀況順暢，沒有引響交通，若有必要會封路。

遊客最愛去的海安路從1992年開始動工時便風波不斷，當地居民也曾質疑，當時地下水層、土壤沒有徹底探勘再動工，且當時承包商不斷出現財務問題。

當時，市府原是希望海安路商圈能夠地下化，但海安路動工超過10年，以往榮景不在，直到2003年完工時，才決定將地下化空間作為停車場，但當地商家與居民都擔心，總有一天海安路會塌陷，豈料今日晚間海安路與中正路口路段出現塌陷。

警方獲報後立即拉上封鎖線，並清空出現路段塌陷的車輛，交通局表示，已派員檢查停車場結構並無異狀及漏水，有可能是停車場結構體上方與路面間覆土層因近日下雨雨水滲流將覆土顆粒帶走，所產生裂縫及局部下陷，該局已將上方臨時停車場管制封閉，並協請工務局提供AC料填補裂縫，避免下雨再造成影響，後續將請專家學者協助勘查原因俾改善。

工務局也表示，塌陷部分是線狀，約有6公尺左右，目前正在搶修中，預計海安路近期不會再出現類似情況，請民眾放心，將會進一步全面檢視，討論原因及處理方式。