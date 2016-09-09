兆豐洗錢案升溫 蔡友才愛將王起梆列第2名被告
〔記者錢利忠、謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀違反美方反洗錢案，今天案情出現重大轉折！北檢重大刑案專組主任檢察官周士榆，今天親自指揮檢察事務官及台北市刑警大隊，兵分5路搜索兆豐金前董事長蔡友才住處、蔡友才任職的鑒機資產管理公司辦公室等，約談蔡友才等5人；今晚8點多，蔡友才、前兆豐金主秘王起梆，2人被依被告身分移送北檢複訊，現仍在庭訊中。
此案日前首次傳喚蔡友才時，檢方已將蔡友才限制住居、出境及出海，同時由他字案轉為偵字案，近日來陸續約談多名證人，並3度約談蔡友才比對說詞，今天檢方首度發動搜索，經檢察事務官初步訊問後，被告名單又新增1名，前兆豐金主秘王起梆也被依被告身分移送北檢複訊。
去年2月，時任兆豐金子公司兆豐票券董事長的王起梆，在兆豐票券董監任期屆滿後不再續任，改任兆豐金控顧問，並擔任董事會主任秘書，直到今年4月1日，才從兆豐金主秘一職退休。
檢方調查，王起梆是蔡友才的愛將，蔡友才之前離開兆豐金，跳槽永豐金擔任總經理時，王起梆也追隨蔡友才的腳步，從兆豐銀退休跳槽永豐金，蔡友才後來回鍋兆豐金，王起梆也跟著回任，擔任兆豐票券總經理，之後升任為董事長，兩人的互動非常密切。
近日來，檢方除了一度進駐兆豐銀召開臨時偵查庭，就近訊問證人之外，也陸續以證人身分傳喚已請辭的兆豐金前董事長徐光曦、兆豐銀副總梁美琪、法遵長陳天祿、企劃處長莊瑞中、總稽核劉小鈴、前稽核洪慶隆等多名兆豐高層。
此外，檢方另針對媒體報導所載，釐清蔡友才首次遭約談前，有無與前財政部長張盛和等人餐敘，期間有無涉及串證等疑點，為此還以證人身分傳喚過張盛和，訊後並將兩人請回。
本月7日，北檢第3度約談蔡友才，當時蔡訊後面帶微笑，未回答記者提問。據悉，針對連日來各媒體報導有關兆豐案的內情，檢辯雙方曾對各媒體報導的內容及真實性激烈交鋒。
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標題：兆豐洗錢案升溫 蔡友才愛將王起梆列第2名被告
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