警界快遞！2警拘提嫌犯 台馬4小時來回

2016-09-09 20:58

〔記者吳政峰／基隆報導〕「使命必達！」基隆地檢署檢察官吳美文偵辦天道盟太陽會恐嚇、傷害案，6日開出拘票拘提10人，基隆市刑大偵三隊小隊長連志達接獲指示，奉命拘提遠在馬祖的32歲陳嫌，當天下午立刻渡海逮人，再搭末班機返台，全程僅花4小時，堪稱警界的快遞。

連志達6日凌晨還在監控其他犯嫌，一接到檢座指示，隨即帶著偵查佐廖志華衝到松山機場，搭乘1點50分飛往馬祖南竿逮人，2點40分抵達，馬不停蹄驅車前往陳嫌工作的禮品店。

陳嫌看到拘票，知道罪行曝光，便收拾簡易行李，配合兩警至機場，欲搭5點50分的末班機，連志達還請航警幫忙拍照，回傳說明進度，指將返台製作筆錄，請檢座稍待。

沒想到準備買票時，票務櫃檯一句「沒位子囉」，讓連志達心頭震了一下，擔心要在馬祖過夜，影響偵辦進度，當下決定排候補，最後航空公司確認剛好有3名乘客未報到，3人才搭上飛機，晚間6點40分回到松山機場。

警方調查，陳嫌與太陽會關係匪淺，今年4月至基隆一處汽修廠修車，老闆修復後要求10萬元費用，陳嫌覺得太貴，拒絕支付，消息傳到太陽會吳姓基隆分會長耳中，認為小弟被坑沒面子，反叫旗下兄弟「修理」汽修廠老闆。

偵三隊長施健良指出，吳嫌等人另涉嫌朝酒店潑灑水溝汙水、丟擲鞭炮暴力討債、持棍棒砸店、持棍棒砸毀汽、機車等暴力行為，拘提時還起出安非他命與K他命，詢後依毒品、恐嚇、傷害、毀損等罪嫌移送基檢，因有共犯在逃，基隆地院裁定羈押禁見。