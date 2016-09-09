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中市市政顧問朱隆昌子疑觸電 送醫不治

2016-09-09  20:33

〔記者李忠憲／台中報導〕豐原區豐勢路二段的一家化學工業公司，今天下午3點多發生電擊死亡悲劇，擔任機械維修師的30歲朱姓男子是台中市市政顧問朱隆昌兒子，他與一名外籍勞工在檢查電路時，疑遭電擊，突然從2公尺高的長梯摔下墜地，當場沒有呼吸心跳。救護員到場立刻將他送醫急救後，最後仍宣告不治，家屬聞訊悲慟不已。醫院表示，死者右前臂內側有小面積燒燙傷，但無法確認是否電擊造成，須等檢警相驗後才能釐清。

警方調查，民安化學工業公司30歲員工朱絨彬，下午3點多與一名印尼籍外籍勞工檢查故障鍋爐，因懷疑是電路問題，找來梯子要爬上約5公尺高的鍋爐上檢查電線。

印尼外勞供稱，當時有聽到電流「滋滋」聲音，才爬到約2公尺的朱男就突然從梯子上摔落。他上前察看發現他一動也不動，立刻通知廠長

消防人員表示，到現場患者已躺在地上，無呼吸心跳，他們立刻實施CPR，給予AED電擊一次，但到醫院仍舊沒有生命跡象。

豐原醫院副院長林振嵩說，患者初步檢查沒有明顯電擊傷痕，但右前臂內側有一處半個手掌大的燒燙傷，無法確認是否遭電擊。

豐原警方則說，死者究竟是否為電擊死亡，需等檢察官相驗釐清。

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  • 救護人員將遭電擊的患者抬上救護車。（記者李忠憲翻攝）

    救護人員將遭電擊的患者抬上救護車。（記者李忠憲翻攝）

  • 遭電擊的患者送到衛福部豐原醫院急救。（記者李忠憲翻攝）

    遭電擊的患者送到衛福部豐原醫院急救。（記者李忠憲翻攝）

  • 家屬聞訊在醫院痛哭，警員及公司人員在一旁安慰。（記者李忠憲攝）

    家屬聞訊在醫院痛哭，警員及公司人員在一旁安慰。（記者李忠憲攝）

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