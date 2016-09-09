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國道五楊高架傍晚發生自撞車禍 1死1傷

國道一號五楊高架中壢路段發生自小客車自撞車禍。（記者周敏鴻翻攝）

2016-09-09  20:19

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國道1號五楊高架北上52公里處桃園市中壢區路段，傍晚5點40分發生一起小客車自撞車禍意外，國道警方說，車內共2人，其中高姓男駕駛到院前沒有呼吸心跳，搶救後仍不治。

國道警方說，高姓男駕駛開著自小客車載高姓女乘客，行經五楊高架要匯入國道2號的匝道附近路段時，自小客車失控自撞路旁護欄，衝撞力道猛烈，致車頭全毀，2人都受困車內。是否天雨路滑導致自小客車失控，還有待調查。

消防隊員獲報後趕赴救援，用破壞器材救2人脫困後，分別送往平鎮區壢新醫院與桃園區衛福部立桃園醫院治療，消防隊員說，女乘客右手臂受傷變形，胸部與腹部疼痛，全身多處擦傷，但意識清楚、性命無礙。高姓男駕駛到院前就沒有呼吸心跳，搶救後仍不治。

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  • 國道一號五楊高架中壢路段發生自小客車自撞車禍。（記者周敏鴻翻攝）

    國道一號五楊高架中壢路段發生自小客車自撞車禍。（記者周敏鴻翻攝）

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