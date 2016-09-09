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詐台南退休女師638萬 警圍捕嫌犯自殘

2016-09-09  20:47

［記者黃旭磊／高雄報導］左營警方今天下午3點50分許，於台南市永康區中正路圍捕簡姓詐欺通緝犯（29歲），簡嫌突拿出彈簧刀割頸自殘，並傷及偵查隊長及警員，簡嫌送奇美醫院急救已脫險，警方也進行縫合手術，警方在場查扣疑似贓款77萬多元。

左營警分局偵查隊長陳冠宇表示，簡嫌被優勢警力持警棍圍困於中正路巷弄，竟持刀揮舞，隨即持刀割頸動脈自殘，他本人（陳冠宇）左手中指遭劃傷、警員陳昇宏左手腕韌帶遭割斷，救護車到場後，先護送簡嫌到院，陳昇宏則到奇美醫院進行縫合手術，自己用繃帶包紮傷口，所幸均已脫險。

警方表示，簡嫌慣用假檢察官手法，今年6月間於台南市騙走一名退休女老師積蓄638萬元，據瞭解被害人為前行政院官員胞姐，而今年8月中旬在左營區，以類似手法騙走一名婦人現金20萬7千元後逃逸。

簡嫌曾涉及偽造文書案件遭判刑6年，未到案服刑遭通緝，另有3件刑案仍在訴訟中，遭到台北、士林等4間地檢署通緝。

警方調查指出，簡嫌疑似擔任集團車手，家中藏有大批現金、金飾及開山刀等武器，落網時從7樓跳樓逃生，遭警壓制後又拿出彈簧刀自殘，手段殘暴，將繼續追查幕後集團，並呼籲被害人出面指認。

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  • 簡嫌被警力圍困，竟持刀揮舞並自殘。（記者黃旭磊翻攝）

    簡嫌被警力圍困，竟持刀揮舞並自殘。（記者黃旭磊翻攝）

  • 簡嫌持彈簧刀自殘。（記者黃旭磊攝）

    簡嫌持彈簧刀自殘。（記者黃旭磊攝）

  • 員警遭簡嫌劃傷後進行手術。（記者黃旭磊翻攝）

    員警遭簡嫌劃傷後進行手術。（記者黃旭磊翻攝）

  • 左營警分局偵查隊長陳冠宇左手食指遭劃傷。（記者黃旭磊攝）

    左營警分局偵查隊長陳冠宇左手食指遭劃傷。（記者黃旭磊攝）

  • 警方在簡嫌住處查獲刀械及疑似詐騙贓款。（記者黃旭磊翻攝）

    警方在簡嫌住處查獲刀械及疑似詐騙贓款。（記者黃旭磊翻攝）

  • 警方於簡嫌住處查獲疑似詐騙贓款。（記者黃旭磊翻攝）

    警方於簡嫌住處查獲疑似詐騙贓款。（記者黃旭磊翻攝）

  • 警方於簡嫌家中查獲疑似贓款及金飾。（記者黃旭磊攝）

    警方於簡嫌家中查獲疑似贓款及金飾。（記者黃旭磊攝）

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標題：詐台南退休女師638萬 警圍捕嫌犯自殘


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