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海安路路面塌陷 地下街結構體目前無虞

2016-09-09  20:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市海安路與中正路交叉口中央軸槽化線地區今日傳出路面塌陷，長度約達30公尺，工務局與交通局獲報後已到現場會勘，目前初步查勘並未影響地下街結構體，但為慎重起見，市府相關單位仍仔細全面檢視，並了解塌陷原因。

工務局表示，路面塌陷位置在海安路停車場上方，有些微滲水現象，由於路面底下就是地下街頂板，因此已會同工程人員進入地下街全面檢視中。

海安路地下停車場已委外經營，交通局表示，獲報後也會同經營業者與工務單位查勘，初步了解可能雨水連日沖刷將路基部份泥沙帶走，但並未影響地下街結構體安全，將協請工務單位補平路面，同時進一步安全檢測。

警方獲報後已趕抵現場拉上封鎖線、派員疏導交通，該路段禁止通行。

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  • 台南市海安路與中正路交叉口中央軸槽化線，傳出路面塌陷。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南市海安路與中正路交叉口中央軸槽化線，傳出路面塌陷。（記者洪瑞琴翻攝）

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