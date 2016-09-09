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法外之地？澎湖再傳遊客毆打民眾 群情譁然

2016-09-09  19:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖繼上次遊客因行車糾紛痛毆阿伯事件後，今日傍晚再傳一群騎乘機車遊客，因未戴安全帽，遭路過民眾勸導，疑因不滿勸導「見笑轉生氣」，一群人以安全帽圍毆該名民眾成傷，雖有附近民眾出聲制止報警，但遊客仍洩憤才離去。

警方調查指出，今日晚間接近6時許，接獲民眾報案指稱，馬公市區光明路有一群人圍毆民眾成傷，但警方趕到現場後，雙方都不見人影，警方根據目擊者提供車號，正積極追查涉嫌毆打遊客到案，同時也呼籲被害者出面說明，並調閱沿路錄影帶，以釐清相關案情，也呼籲澎湖民眾要自制，勿以暴制暴。

根據目擊者表示，一群遊客未戴安全帽，騎乘機車行經馬公市光明路時，一名民眾出聲勸說，要求觀光客戴上安全帽，維護安全又避免受罰，不料該群遊客卻「見笑轉生氣」，停車後手持安全帽不是要戴上，反而是當成武器猛K受害者，雖然旁邊有民眾出聲制止並迅速報警，但遊客仍持續圍毆後才離去。

由於遊客行為過於囂張，引發澎湖民眾強烈不滿，已有人在網路上糾眾，並公布遊客騎乘機車車號，準備圍堵該批遊客，警方除在臉書社群呼籲民眾自制外，也公布辦案進度，現已多方查證，將盡快釐清案情，希望平息此一風波，但部分遊客視澎湖為法外之地，動輒挾眾霸凌的歪風應盡速導正，否則恐釀更大的衝突。

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  • 部分遊客視澎湖為法外之地，騎乘機車不戴安全帽，還釀成衝突。（讀者提供）

    部分遊客視澎湖為法外之地，騎乘機車不戴安全帽，還釀成衝突。（讀者提供）

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