| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 社會

夫驚見「老公不是我」 美魔女重婚判賠30萬

2016-09-09  19:28

〔記者陳慰慈／新北報導〕46歲的簡姓美魔女，93年與證券公司吳姓同事在夏威夷舉辦婚禮，返台後同住10年卻未辦理登記，兩人後來感情不睦，簡女離家獨居，認識大她20歲的羅姓富商，兩人認識10天就閃婚，前年3月，吳男欲辦理離婚，調閱戶籍謄本竟發現「老公不是我」，氣得提出民、刑事告訴，新北地院今年3月依重婚罪判簡女徒刑3月，得易科罰金9萬元；民事部分吳男求償200萬元，法院今再判她須賠償吳男30萬元，可上訴。

簡女表示，當初是想去美國唸書，因吳男有美國公民身分，若與他結婚，可依親讀書，學費也比較便宜，但後來她沒去唸書，不知道在夏威夷州結婚只要登記就生效，因為在台灣須宴客、拍婚紗，且兩人在台也未辦理結婚登記，因此不認為兩人有婚姻關係。

但法官認為，簡女若假結婚，回台後怎麼可能跟吳男共同生活10多年，過年期間也曾陪吳男返回台東老家過年，且簡女祖母、父親過世，吳男亦名列訃聞中，顯見其互動與一般夫妻無異，102年兩人不和簽下協議書，除約定財產、股權分配，還翻譯後送去美國夏威夷州，辦理解除婚約登記，因此不採信簡女供詞，認為簡女不守婚姻關係純潔，破壞一夫一妻制度，判她重婚有罪，還須賠償吳男30萬元。。

廣告
  • 46歲簡姓美魔女，93年與證券公司吳姓同事在夏威夷舉辦婚禮，返台後同住10年卻未辦理登記，兩人後來感情不睦，簡女離家獨居，認識大她20歲的羅姓富商，兩人認識10天就閃婚，前年3月，吳男欲辦理離婚，調閱戶籍謄本竟發現「老公不是我」，氣得提出民、刑事告訴。（情境照）

    46歲簡姓美魔女，93年與證券公司吳姓同事在夏威夷舉辦婚禮，返台後同住10年卻未辦理登記，兩人後來感情不睦，簡女離家獨居，認識大她20歲的羅姓富商，兩人認識10天就閃婚，前年3月，吳男欲辦理離婚，調閱戶籍謄本竟發現「老公不是我」，氣得提出民、刑事告訴。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 夏威夷 美國 美魔女 重婚
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：夫驚見「老公不是我」 美魔女重婚判賠30萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.