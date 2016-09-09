夫驚見「老公不是我」 美魔女重婚判賠30萬
2016-09-09 19:28
〔記者陳慰慈／新北報導〕46歲的簡姓美魔女，93年與證券公司吳姓同事在夏威夷舉辦婚禮，返台後同住10年卻未辦理登記，兩人後來感情不睦，簡女離家獨居，認識大她20歲的羅姓富商，兩人認識10天就閃婚，前年3月，吳男欲辦理離婚，調閱戶籍謄本竟發現「老公不是我」，氣得提出民、刑事告訴，新北地院今年3月依重婚罪判簡女徒刑3月，得易科罰金9萬元；民事部分吳男求償200萬元，法院今再判她須賠償吳男30萬元，可上訴。
簡女表示，當初是想去美國唸書，因吳男有美國公民身分，若與他結婚，可依親讀書，學費也比較便宜，但後來她沒去唸書，不知道在夏威夷州結婚只要登記就生效，因為在台灣須宴客、拍婚紗，且兩人在台也未辦理結婚登記，因此不認為兩人有婚姻關係。
但法官認為，簡女若假結婚，回台後怎麼可能跟吳男共同生活10多年，過年期間也曾陪吳男返回台東老家過年，且簡女祖母、父親過世，吳男亦名列訃聞中，顯見其互動與一般夫妻無異，102年兩人不和簽下協議書，除約定財產、股權分配，還翻譯後送去美國夏威夷州，辦理解除婚約登記，因此不採信簡女供詞，認為簡女不守婚姻關係純潔，破壞一夫一妻制度，判她重婚有罪，還須賠償吳男30萬元。。
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