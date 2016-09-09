台南海安路 晚間驚傳路面塌陷
2016-09-09 18:52
剛剛不久前海安路突然塌陷。（記者王捷攝）
〔記者王捷／台南報導〕台南海安路商圈地下化後，不少居民反映當時水質、土壤探勘沒有做好，今日晚間6時許，海安路與中正路交叉口中央軸槽化線地區突然傳出路面塌陷，長度約達30公尺，警方獲報後已趕抵現場拉上封鎖線、派員疏導交通，同時通知工務局前往處理。
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