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假檢察官騙婦20萬 被捕割頸送醫脫險

2016-09-09  18:31

［記者黃旭磊／高雄報導］左營警方追捕簡姓詐欺通緝犯，簡嫌今天下午於台南市永康區中正路遭到圍捕，突拿刀割頸自殘，2名員警奪刀時遭劃傷，簡嫌送奇美醫院急救已脫險。

左營警分局偵查隊長陳冠宇表示，專案人員還在進行搜索，待證據完備才能成案，全案晚間9點對外說明。

警方表示，簡嫌（29歲）今年8月在左營區假冒檢察官，騙走1名婦人現金20萬7千元，先前也在台南騙走1名退休國小女老師積蓄6百多萬元。

簡嫌涉及偽造文書案件遭判刑6年，未到案服刑遭通緝，另有3件刑案仍在訴訟中。

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  • 簡男拒捕朝自我割頸，送醫時擔架上滿是血跡。（記者林孟婷翻攝）

    簡男拒捕朝自我割頸，送醫時擔架上滿是血跡。（記者林孟婷翻攝）

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