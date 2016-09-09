小燈泡案嫌罹精神疾病 醫師：他很清楚犯案下場
〔記者黃欣柏／台北報導〕士林地院今再度開庭審理小燈泡案，並依預定計畫傳鑑定人、台北榮總精神部主治醫師劉英杰出庭，劉英杰強調，兇嫌雖罹有思覺失調症，但他不僅因擔心自己被抓而選擇購買新刀及把機車騎回家放，在西湖國小徘徊被志工媽媽發現時也立刻選擇離開，顯然很清楚自己所為違法，也知道下刀後小燈泡會有什麼下場，因此認定王男應不適用《刑法》19條的減刑規定。
劉英杰出庭表示，王嫌確實可能是因受思覺失調症影響而出現妄想，以為自己是「堯」，只要殺死「四川小女孩」就可以找到自己的「三宮六院七十二嬪妃」，進而受妄想驅使犯案，但根據他犯案前買刀、把機車騎回家及暫時離開西湖國小等3個舉動，可以判斷他確實知道犯案後自己與小燈泡的下場會如何，具有足夠的認知或控制能力。
劉英杰指出，王因預知自己被抓後兇刀會被扣案，因此特別買了一把新刀，此外他也擔心被抓後機車會在外頭颳風淋雨，所以預先把機車騎回家，這2個動作顯示他知道殺女童的行為為現行法律所不容；此外他在西湖國小徘徊尋找對象時，曾被志工媽媽詢問目的，他聞言立刻離開現場，也顯示其有規避刑責的情況。
過去曾替鄭捷辯護，如今為王嫌辯護人的黃致豪律師，今向劉英杰提出兩大疑問，其一是黃致豪認為，醫生只能認定精神障礙，法官才能判斷犯案時有無責任能力，但北榮鑑定報告卻直接寫王有足夠能力，結論已經「跨界」；其二則是王接受魏氏智力測驗量表第3版的測驗後，其全智商只有68分，以他過去曾吸食安非他命，可能導致腦傷，還被檢驗出有亞臨床性甲狀腺亢進症狀，再加上思覺失調症，未來在看守所內是否有可能透過治療改善。
劉英杰解釋，因為檢方囑託醫院的鑑定標的就是犯案時有無行為辨識能力，所以院方就依此導出結論，過去4年他鑑定過123件案件，從未有人質疑醫師是否能做出類似結論；另亞臨床性甲狀腺亢進在臨床上並不會有症狀，依王嫌過去背景、病史及家屬說法判斷，也看不出有腦傷狀況，刑事局採尿、驗毛髮的結果，也顯示王在犯案前並沒有吸毒，因此測得智商偏低較可能是因急性精神病症所致，「有可能」可以改善。
今年3月28日上午，王景玉在台北市內湖區環山路上，持刀朝素未謀面的女童「小燈泡」頸部狂砍，導致女童當場頭身分離、倒地死亡，手段兇殘程度震驚社會，更再次引爆死刑存廢爭議。
王景玉上月開庭時，聲音顫抖地告訴法官：「我不想羈押，我都承認了，我會改！」並強調自己是「有教化可能的人」，希望能具保停押或住院治療，但合議庭認定他的殘忍犯案手法「前所未聞」，可預知未來量刑必定不輕，因此其仍可能藏匿規避刑罰，有充分逃亡動機，仍裁定延押。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 為圓扁夢！ 陳致中捨名校 第一名進海大海法所
- 積欠機票讓陳昌源心寒拒出賽 足協提出回應
- 台鐵豐富站明天啟用 苗縣府推雙鐵輕旅行
- 霍心婚和范冰冰搶捧花 胡歌說出真相
- 紡織股王儒鴻營收連4挫 股價回測半年線
- 嘉裕秋冬大秀 張立昂穿的不只是衣服
- 大樂透、今彩539開獎囉！
- 「媒體互動」也算分數 老師恐忙發稿
- 捨實中、竹中 會考滿分選讀光復
- 司機變身官邸大總管 他做這件事讓小英激賞！
- 約會又被抓包！情牽范逸臣8年 田中千繪：像家人一樣
- 中職》陳鴻文掛傷號 鄭凱文待命中繼
- 日本人無極限！ 繼蟬殼哥吉拉後 又出現雞骨王者基多拉
- 陽大蘭陽院區病房費爆增一倍 議員批離譜
- 景美台師拔河聯隊 男女混600公斤賽無緣4強
- 前8月稅收1兆4695億元 歷年同期新高
- 「老闆不願透露的事」 果陀幽默剖析勞資心情
- 節省能源這樣做...這間學校大幅減碳
- 大同、Netflix結盟 推55型4K電視
- 世上最小早產兒誕生 一張圖讓你知道她有多「迷你」
- 市場派突撃成功 台灣農林臨股會不得全面改選董事
- 被環團抗議 柯文哲：有時候我們真的很容易妥協
- 推產地餐桌 主廚進小果油茶田
- 台家盟成立 有進步的家長才有成功的教改
- 這次是真的！Apple Pay可望於9月底開放登台
- 受害女童長大成女警 智擒15年前那個性侵犯
- 大巨蛋續蓋的幕後推手！ 原來和這兩人密會有關...
- 跌破市場眼鏡！ 廣達8月營收年減19.8％
- 莊孝維！ 樂陞跌停拉到漲停
- 「谷關遊街趣」浴衣嘉年華 「八岐大蛇」越洋演出
- 黑吃黑？ 搶劫爆打藥頭 謊稱警察辦案
- FIFA》違規引進未成年球員 皇馬、馬競2017年被禁止簽約
- （影音）被問和林心如多熟？霍建華羞喊：討厭
- 興航董座林明昇：希望明年第一季可以損益兩平
- 遭郝龍斌酸爆 柯P：我是解決他留下爛攤！
- 9/10世界自殺防治日 衛生局籲打通電話關心長輩
- NBA》手術後首次打球 鵜鶘戴維斯趁養傷成功增重
- 媒體民調：近7成民眾支持大巨蛋續蓋
- 老蕭獅子合唱團催淚 晨翔扮漸凍人尿失禁
- 台東縣府與人安台東站 攜手輔導街友就業
標題：小燈泡案嫌罹精神疾病 醫師：他很清楚犯案下場
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email