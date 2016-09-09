小燈泡案嫌罹精神疾病 醫師：他很清楚犯案下場

2016-09-09 18:45

〔記者黃欣柏／台北報導〕士林地院今再度開庭審理小燈泡案，並依預定計畫傳鑑定人、台北榮總精神部主治醫師劉英杰出庭，劉英杰強調，兇嫌雖罹有思覺失調症，但他不僅因擔心自己被抓而選擇購買新刀及把機車騎回家放，在西湖國小徘徊被志工媽媽發現時也立刻選擇離開，顯然很清楚自己所為違法，也知道下刀後小燈泡會有什麼下場，因此認定王男應不適用《刑法》19條的減刑規定。

劉英杰出庭表示，王嫌確實可能是因受思覺失調症影響而出現妄想，以為自己是「堯」，只要殺死「四川小女孩」就可以找到自己的「三宮六院七十二嬪妃」，進而受妄想驅使犯案，但根據他犯案前買刀、把機車騎回家及暫時離開西湖國小等3個舉動，可以判斷他確實知道犯案後自己與小燈泡的下場會如何，具有足夠的認知或控制能力。

劉英杰指出，王因預知自己被抓後兇刀會被扣案，因此特別買了一把新刀，此外他也擔心被抓後機車會在外頭颳風淋雨，所以預先把機車騎回家，這2個動作顯示他知道殺女童的行為為現行法律所不容；此外他在西湖國小徘徊尋找對象時，曾被志工媽媽詢問目的，他聞言立刻離開現場，也顯示其有規避刑責的情況。

過去曾替鄭捷辯護，如今為王嫌辯護人的黃致豪律師，今向劉英杰提出兩大疑問，其一是黃致豪認為，醫生只能認定精神障礙，法官才能判斷犯案時有無責任能力，但北榮鑑定報告卻直接寫王有足夠能力，結論已經「跨界」；其二則是王接受魏氏智力測驗量表第3版的測驗後，其全智商只有68分，以他過去曾吸食安非他命，可能導致腦傷，還被檢驗出有亞臨床性甲狀腺亢進症狀，再加上思覺失調症，未來在看守所內是否有可能透過治療改善。

劉英杰解釋，因為檢方囑託醫院的鑑定標的就是犯案時有無行為辨識能力，所以院方就依此導出結論，過去4年他鑑定過123件案件，從未有人質疑醫師是否能做出類似結論；另亞臨床性甲狀腺亢進在臨床上並不會有症狀，依王嫌過去背景、病史及家屬說法判斷，也看不出有腦傷狀況，刑事局採尿、驗毛髮的結果，也顯示王在犯案前並沒有吸毒，因此測得智商偏低較可能是因急性精神病症所致，「有可能」可以改善。

今年3月28日上午，王景玉在台北市內湖區環山路上，持刀朝素未謀面的女童「小燈泡」頸部狂砍，導致女童當場頭身分離、倒地死亡，手段兇殘程度震驚社會，更再次引爆死刑存廢爭議。

王景玉上月開庭時，聲音顫抖地告訴法官：「我不想羈押，我都承認了，我會改！」並強調自己是「有教化可能的人」，希望能具保停押或住院治療，但合議庭認定他的殘忍犯案手法「前所未聞」，可預知未來量刑必定不輕，因此其仍可能藏匿規避刑罰，有充分逃亡動機，仍裁定延押。