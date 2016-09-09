深夜持土造獵槍上山捕兔 沒成功先落警網

2016-09-09 18:15

［記者黃美珠／關西報導］70歲黃姓老翁黃今天凌晨持「撿來」、具紅外線瞄準器的土造獵槍，開車帶著30歲兒子到新竹縣關西鎮東平里山區準備要獵捕野兔，但還沒如願，他們反而先被警察給逮到，黃翁坦承槍枝是他所有，訊後被依槍砲罪嫌移送法辦。

新埔分局石光派出所今天凌晨1點多，所長劉思偉和同仁彭國書一起巡邏，他們沿著竹18-1線要往六福村主題遊樂園方向巡守治安狀況。突然看到1輛9人座的廂型車迎面而來，2人都警覺有異，立刻掉頭尾隨盤查。

警方說，黃翁和兒子搖下車窗之際，他們就瞥見1把土造獵槍，大剌剌放在廂型車中間座位上。

黃翁護子心切，強調這把槍是他最近才於龍潭某茶園撿到的。他想趁著深夜，摸黑到關西東平山區打野兔，所以邀兒子同行。

警方還在車內一併起獲土造獵槍用的喜得釘、鋼珠彈各200多發，訊後依法究辦黃翁。