躲避警方查緝 通緝犯割頸拒捕

2016-09-09 18:16

〔記者林孟婷／台南報導〕高雄市左營警分局今日下午三點多，前往台南市永康區查緝77年次簡姓通緝犯，簡姓男子一見警方，反應激烈，竟持刀割頸拒捕，由於傷勢嚴重，被緊急送醫治療，所幸沒有生命危險、意識清楚。

永康消防分隊獲報前往處理，發現簡男已經大量失血，立即對他進行止血急救，並緊急送往奇美醫學中心，左營警分局兩名員警也在追緝過程中受傷，一併送醫治療。

院方表示，簡男右側頸部刀傷長約十五公分、深度肌肉斷裂、左腳腳跟骨折，經過緊急急救後已無生命危險，且意識清楚，目前在急診區觀察，一旁還有警方戒護。

據了解，今日下午三點多，左營分局警方前往永康區中正路，追緝通緝在案的簡男，看到警方上前逮人，在屋內的簡男激烈反抗，除拿刀子割向頸部，並試圖突破警方包圍，警方見狀一擁而上將他制伏後，緊急送醫急救，目前案情由左營警分局全責處理。