接獲兒子遭綁架電話 老母急籌80萬元

2016-09-09 18:10

〔記者許展溢／苗栗報導〕舊手法仍被騙！苗栗縣頭份市濫坑里51歲黃姓婦人今天下午接到兒子被綁架電話，心焦急趕往造橋鄉農會大西村辦事處領80萬元，要與車手碰面救出兒子，但農會員工發現不對勁，認為這又是詐騙集團搞的鬼，要黃婦千萬別衝動，並趕緊報案，但黃婦仍堅持己見，就是要領錢，最後透過鄰居聯絡上在工作的兒子，戳破了這場騙局；警方表示，正全力偵辦揪出車手中。

黃婦指出，歹徒交代千萬不能報警，兒子已經在他們手上，心相當慌亂，很擔心兒子有什麼萬一，馬上拜託鄰居游姓男子開車載她到造橋鄉大西村農會辦事處，準備提領80萬元現金，並打算約定在不遠處交付贖金。

農會員工察覺有異，並與游男勸阻黃婦不要領，加上戶頭登記在公公名字，要本人親領，但黃婦不聽就是不聽，怎樣都不信是詐騙團所為，更拜託游男回家載公公，最後濫坑里里長黎運龍辦公室協助聯絡到黃婦兒子，才戳破騙局。警方表示，目前正全力偵辦揪出車手中。