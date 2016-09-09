半百楊男想把嫩模 差點被詐騙

楊男在機器前徘迴，不會操作一臉茫然。（記者楊政郡翻攝）

2016-09-09 18:00

［記者楊政郡／台中報導］一名半百男子在超商操作購買遊戲點數，因不曾操作過機器，不諳程序一直不成功而慌張，店員上前了解，他根本不是玩遊戲而買點數，而是遇到詐騙集團了！但楊男不死心，其實楊男3天前網交妙齡嫩模，嫩模要他購買點數確認他是不是好人！店員報警後盧姓員警一再勸說，明確拒絕買點數，接到對方半似恐嚇簡訊，楊男才恍然差點就被騙。

台中市民權派出所盧姓警員本月4日，獲報某超商疑似有詐騙案，前往現場好說歹說，才阻止了楊男購買3000元遊戲點數的詐騙案。據楊（51歲）說，本月1日在line軟體認識「小娜」女子，自稱是20歲模特兒，以為是忘年之戀，既使花點小錢也無所謂，透過line相談甚歡，主動邀約「小娜」見面，竟然對方接受。

到了約定地點即該超商附近，「小娜」說要請朋友協助，確認楊男是不是好人，如果是壞人，就不要進一步交往，楊男想說小女生小心一點也是對的，以免被外面的人騙了。

楊男說他還特別買了新潮牛仔褲和花襯衫，到超商後就到不明來電，對方表示是「小娜」的朋友，是要確認身分及避免「小娜」被騙，就在電話中指示楊男至超商生活服務機臺操作並購買3000元的遊戲點數。

但就是很巧，楊男不玩網路遊戲更不曾操作過機器購買遊戲點數，邊聽電話邊操作，可是還是一直不成功，還請店員過來協助，該店員覺得楊男好像是遇到詐騙集團，暗中就報警。

盧員到場認定是詐騙案件，但楊男認為這是段忘年戀得來不易，不願承認被詐騙事實，盧員拿起手機當場回撥表示不願意付錢，沒想到電話那頭立即變臉，line對話中也揚言讓「你讓大哥不爽就要殺到楊男家裡、出來玩就不要帶麻煩回家」等等，更證實是詐騙集團回覆，楊男也才恍然大悟。

楊男還請店員幫忙。（記者楊政郡翻攝）