鐵工吸毒搭小黃躲警 表情太慌張遭抓包

2016-09-09 17:42

〔記者陳薏云／新北報導〕45歲程姓鐵工日前身帶安非他命，為躲避警方查緝，特別搭乘計程車行動，不料遇到中和第一分局秀山派出所攔檢，原本沒事，程男卻一臉慌張想要下車，警方驚覺有異多問兩句，程男立刻從口袋掏出兩包安非他命自招，不斷向警方求饒，警方訊後依毒品危害防制條例罪嫌移請偵辦。

警方調查，程嫌為鐵工廠工人，吸毒成癮，因為害怕被警方發現，因此搭乘計程車代步，秀山派出所警員蕭文志、何昊霖在中和區興南路二段399巷口路檢時，攔下程男搭乘的計程車後，程嫌自知法網難逃，而從左前口袋自動交付安非他命2小包，毛重2.4公克。

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