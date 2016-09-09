你抓寶、我開單 南市交大中秋組寶可夢快打部隊

2016-09-09 17:52

〔記者王捷／台南報導〕中秋連假即將到來，台南市警察局嚴陣以待，規劃執行「危險駕車」勤務，交通大隊與各警分局、外勤單位編組「寶可夢」打擊部隊，這個快打部隊鎖定邊騎車邊抓寶可夢的玩家，並搭配大型重型機車，迅速趕赴現場，查處及嚇阻危駕行為。

交大指出，許多寶可夢玩家邊騎車邊抓寶，新型態的電玩造成不少交通困擾，因此在連假時將組成這個寶可夢快打部隊，杜絕危駕，刑大隊、資訊室與各分局偵查佐，會利用網路論壇或是目前最夯的「寶可夢雷達」，搜尋如快龍、卡比獸等稀有寶可夢的出現地，掌握寶可夢玩家聚集的情資，與外勤單位合作並迅速整隊出擊。

同時，交大將派出機動性高的警用重機車在線上待命，收到正確情資後，就會趕往現場，用錄影機或密錄器蒐證，查看是否有邊騎車邊抓怪的寶可夢玩家。

交大提醒汽、機車駕駛人，行駛道路時，以手持方式使用電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話，包括抓寶，汽車駕駛罰3千元、機車駕駛罰1千元；如果是騎腳踏車、電動車的民眾也同樣觸法，將罰300到600元。

另外，有部分汽車駕駛玩家會驟然減速、煞車或於車道中暫停，類似的危險駕駛將遭開罰6千元至2萬4千元，交大提醒各寶可夢玩家，不要玩過了頭，危險駕駛危害到自己與他人的生命安全。