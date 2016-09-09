持刀白嫖還勒索援交女 渣男遭判9年8月
2016-09-09 17:52
〔記者陳慰慈／新北報導〕黃姓男子今年3月間透過應召站找女子瑄瑄談妥1小時1萬2000元從事性交易，瑄瑄抵達後，黃藉故要求增至2小時，隨後拿出西瓜刀恐嚇強行性侵，還偷拍瑄瑄洗澡後照片，要瑄瑄拿1萬元贖回，否則「公布在臉書上」，新北地院今依加重強制性交、恐嚇取財等罪判黃男有期徒刑9年8月；妨害秘密罪部分判刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。
法院審理時，黃男坦承偷拍及恐嚇，但否認持刀強逼性侵，辯稱未強迫瑄瑄性交，他有將先前典當機車剩下的1萬5000元放在桌上給瑄瑄看，雙方才合意性交，但因覺得對方服務態度很差，他都靠自己打手槍射精，所以不願付錢。
但法官認為，黃男因缺錢才典當機車，卻願意花1萬多元性交易，不符常情，且前後供詞反覆不一，因此不採信黃男供詞。縱使黃男願賠償瑄瑄1萬2000元及恐嚇取財1萬元，但瑄瑄仍無意願和解，指稱不是錢的問題，而是黃男拿西瓜刀恐嚇她，造成她心理恐懼，並擔心從事性交易因報警而曝光。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 為圓扁夢！ 陳致中捨名校 第一名進海大海法所
- 司機變身官邸大總管 他做這件事讓小英激賞！
- 台日戰太經典 翻轉陳禹勳人生
- 第一金前8月獲利成長14％ 入選道瓊指數成分股
- 跳芭蕾轉練跆拳道 張喬閔奪金
- 中國8月進口 近2年首次增長
- 歐巴馬警告中國 不得無視南海仲裁
- 休息2個月 向陽山屋今起重開放
- 《熟男，後背！》美式 功能設計平衡
- 約會又被抓包！情牽范逸臣8年 田中千繪：像家人一樣
- 積欠機票讓陳昌源心寒拒出賽 綠委誓言改革體壇
- 滯留鋒影響天氣不穩！鄭明典：彷彿回到梅雨季
- 台東近40公里聞巨響 原因不明
- 世界先進8月合併營收約22.34億 年增31.88％
- 《工藝新學 超越之道》超立體視覺
- 和福原愛結婚引關注 江宏傑過去差點進入演藝圈
- 年金改革二、三月送立院 葉大華：改革不能髮夾彎
- 台東新園里民反對養雞場 赴縣議會陳情
- 東港、南州 上百頃農田變魚塭
- 北市廉政會恐關門！藍綠議員放話將砍光預算
- 世界盃資格賽》表現太好卻被砍！ 伊朗主力竟遭卡達球隊解約
- 全市超額工友52人 5校懸缺苦等
- 退出年改會後 全教總：分區說明、國是會議不缺席
- 洋基橫掃藍鳥 季後賽有希望
- 海昏侯墓出土論語竹簡 疑亡佚1800年的版本
- 竹縣》搶救「爛通訊」 公部門建物設4G基地台
- 台鐵七堵站傳變電箱故障 預計6點前修復
- 日職》台灣投手陳冠宇、郭俊麟雙雙下二軍
- 自由廣場》正期軍校Ａ君
- 與媒體互動、關懷學生電話... 北市全列校務評鑑
- 體育推手表揚 總統：結合政府與民間力量支持發展
- 鄉民賭輸50片雞排 畢書盡大方買單
- 自由廣場》觀光沒特色 一次就看光光
- 曾進色情按摩店毀形象 SE7EN深夜發千字文澄清
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/8賽果）
- 來台出賽就是強！「刺青辣妹」連克大小威 成史上第四人
- 205兵工廠將搬 新鄰居憂污染
- 萬華車站驚傳女學生落軌遭撞 台鐵南下車班延誤
- 台股開盤下跌68.37點 報9194.52點
- 來台挺《情書》吃豆花 中山美穗還有隱藏版照片
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：持刀白嫖還勒索援交女 渣男遭判9年8月
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分