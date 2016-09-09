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持刀白嫖還勒索援交女 渣男遭判9年8月

2016-09-09  17:52

〔記者陳慰慈／新北報導〕黃姓男子今年3月間透過應召站找女子瑄瑄談妥1小時1萬2000元從事性交易，瑄瑄抵達後，黃藉故要求增至2小時，隨後拿出西瓜刀恐嚇強行性侵，還偷拍瑄瑄洗澡後照片，要瑄瑄拿1萬元贖回，否則「公布在臉書上」，新北地院今依加重強制性交、恐嚇取財等罪判黃男有期徒刑9年8月；妨害秘密罪部分判刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。

法院審理時，黃男坦承偷拍及恐嚇，但否認持刀強逼性侵，辯稱未強迫瑄瑄性交，他有將先前典當機車剩下的1萬5000元放在桌上給瑄瑄看，雙方才合意性交，但因覺得對方服務態度很差，他都靠自己打手槍射精，所以不願付錢。

但法官認為，黃男因缺錢才典當機車，卻願意花1萬多元性交易，不符常情，且前後供詞反覆不一，因此不採信黃男供詞。縱使黃男願賠償瑄瑄1萬2000元及恐嚇取財1萬元，但瑄瑄仍無意願和解，指稱不是錢的問題，而是黃男拿西瓜刀恐嚇她，造成她心理恐懼，並擔心從事性交易因報警而曝光。

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  • 黃姓男子（右）今年3月間透過應召站找女子瑄瑄談妥1小時1萬2000元從事性交易，瑄瑄抵達後，黃藉故要求增至2小時，隨後拿出西瓜刀恐嚇強行性侵。（資料照，記者曾健銘翻攝）

    黃姓男子（右）今年3月間透過應召站找女子瑄瑄談妥1小時1萬2000元從事性交易，瑄瑄抵達後，黃藉故要求增至2小時，隨後拿出西瓜刀恐嚇強行性侵。（資料照，記者曾健銘翻攝）

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相關關鍵字： 加重強制性交 勒索 妨害秘密 恐嚇取財 援交女 白嫖
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