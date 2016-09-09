又傳殘忍殺貓！ 兇手持菜刀肢解 幼貓身首異處

2016-09-09 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在基隆安樂路上，發現剛出生的才1個多月的幼貓，竟慘遭變態兇手肢解，身首分散異處，由於切口平整，研判犯案工具可能是菜刀。相關照片一放上網，立刻引起網友一片撻伐，網友也瘋傳照片，希望能盡快找到凶手。

網友廖教授在臉書PO文轉述，「基隆安樂路劉小姐餵養的街貓所生，約1個多月的幼貓，竟被變態兇手把頭、腳、右腳都砍斷，原本一家幸福，硬生生被拆散掉，請大家幫忙抓出兇手」。

劉小姐表示，母貓日前才剛生下這三隻小貓，看著他們一家和樂幸福的樣子很感動，卻在昨晚7點多接到鄰居電話，告知有隻小貓身首異處，她立刻從台北趕回基隆，看見母貓在車底下守著僅存的兩隻前腳，傷口非常平整，後來又發現母貓安置好剩下兩隻小貓後，把剩下的屍體叼去和小貓一起安置。

綜合媒體報導，第四警分局安定派出所長謝青樺表示，警方獲報後，立刻陪同劉女調閱附近3支監視器畫面，時間共超過1小時，但因角度問題，都沒拍到可疑人士，警方會擴大調閱安樂路一段周邊監視器，過濾可能犯嫌，並加強附近夜間巡邏。

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱指出，行為人已違反動物保護法25條「宰殺犬、貓或經中央主管機關公告禁止宰殺之動物」，依法最重可處1年以下有期徒刑，或拘役，併科新台幣10萬元以上、100萬元以下罰金。