持刀砍人躲山區 無期假釋犯落網

2016-09-09 17:14

〔記者陳賢義／台東報導〕綽號「瘋狗斌」的台東廖姓男子，上月28日與同向自小客車發生擦撞起口角，事後藉口酒駕欲離去被阻，憤而持西瓜刀揮砍，砍傷對方1男1女頭部，犯後逃之夭夭；由於廖嫌20幾年前曾因殺人棄屍獲判無期徒刑，5年前假釋又犯案，唯恐再入監就得關到終老，藏匿鸞山山區，由女友接濟乾糧度日，警方循線掌握，今日中午揮軍出擊，當場緝逮並搜出數包安非他命，訊後，依殺人未遂及毒品罪嫌移送法辦。

關山警分局自案發後，即全力策動廖嫌到案，一度與其聯繫上，但廖嫌以有事要處理及酒駕為由拒絕，並棄車逃竄，警方鍥而不捨追查，日前得知廖嫌躲藏在鸞山山區，立刻動員搜山，過程中除得忍受毒蟲叮咬，加上山區連日大雨，每每都搞得滿身泥濘狼狽不堪，所幸皇天不負苦心人，監控掌握1名女子不定期入山，研判應為廖嫌林姓女友偷偷入山接濟，今暗中跟監林女，近中午時在鸞山山區1處隱密溪谷底，將逃亡半月、僅著1條內褲的廖嫌逮捕歸案，並從這對「毒鴛鴦」身上搜出數包安非他命。

關山警分局長徐俊生表示，廖男自幼就與鸞山具有地緣關係，對當地地理環境相當熟悉，致使警方雖已掌握活動範圍，但仍難在第一時間緝逮，經縣刑大與分局偵查隊共組專案小組，斷絕廖嫌對外聯絡對象及經濟援助，並在山區聯外道路部屬重兵，才迫使廖嫌只能困守山區束手就擒。

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