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中興化纖楊梅廠發生火警 消防員全力灌救中

中興化纖楊梅廠火警，濃煙直衝天際。（記者周敏鴻攝）

2016-09-09  16:51

〔記者周敏鴻／桃園報導〕以「三槍牌」商標為主要產品的中興紡織股份有限公司中興化纖桃園楊梅廠，下午3點多成品倉庫發生火警，紡織品被大火燒過後的濃煙直衝天際，還好沒人受傷，消防隊員仍在灌救中，損失有待調查。

消防隊員說，位於楊梅區中山南路上的中興化纖楊梅廠，下午3點多2層樓的成品倉庫冒出火舌，員工們發現後，自行撲救同時疏散人員，但因成品倉庫內有許多易燃物，員工們無法自行撲熄火焰，趕忙通報119。

桃園市政府消防局緊急派遣26輛消防車等各式救災車輛前往灌救，初步估計火災範圍約500平方公尺，起火原因還有待調查。

中興化纖楊梅廠發生火警，消防隊員緊急灌救。（記者周敏鴻攝）

中興化纖楊梅廠發生火警，消防隊員緊急灌救。（記者周敏鴻攝）

中興化纖楊梅廠火警，濃煙直衝天際。（記者周敏鴻攝）

中興化纖楊梅廠火警，濃煙直衝天際。（記者周敏鴻攝）

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