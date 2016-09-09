朋友送的手指虎是違禁品 汽車百貨商被查獲送辦
2016-09-09 16:36
〔記者黃良傑／高雄報導〕朋友送的手指虎竟是違禁品，汽車百貨陳姓批發商帶在身上，被龍華派出所攔檢查獲，陳男表示不知是違禁物，也從未使用過，不過，警方今仍依法送辦，陳姓商人也只能自認倒楣，盼檢方從輕發落。
警方於8日凌晨在美術館周邊巡邏時，發現一輛轎車沿青海路高速行駛，員警見狀，唯恐速度太快釀成車禍，上前攔車盤查，卻意外在車上發現近年來罕見的手指虎，它可套在手指上當武器。
陳男供稱只因好奇、好玩，才拿在身上把玩，並不知手指虎是違禁物，但因「手指虎」是政府公告查禁的物品，不論製造、販賣、出租、出借、持有等都是違法行為，警方今依法將他移送法辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 為圓扁夢！ 陳致中捨名校 第一名進海大海法所
- 司機變身官邸大總管 他做這件事讓小英激賞！
- 台日戰太經典 翻轉陳禹勳人生
- 第一金前8月獲利成長14％ 入選道瓊指數成分股
- 跳芭蕾轉練跆拳道 張喬閔奪金
- 中國8月進口 近2年首次增長
- 歐巴馬警告中國 不得無視南海仲裁
- 休息2個月 向陽山屋今起重開放
- 《熟男，後背！》美式 功能設計平衡
- 約會又被抓包！情牽范逸臣8年 田中千繪：像家人一樣
- 積欠機票讓陳昌源心寒拒出賽 綠委誓言改革體壇
- 滯留鋒影響天氣不穩！鄭明典：彷彿回到梅雨季
- 台東近40公里聞巨響 原因不明
- 世界先進8月合併營收約22.34億 年增31.88％
- 《工藝新學 超越之道》超立體視覺
- 和福原愛結婚引關注 江宏傑過去差點進入演藝圈
- 年金改革二、三月送立院 葉大華：改革不能髮夾彎
- 台東新園里民反對養雞場 赴縣議會陳情
- 東港、南州 上百頃農田變魚塭
- 北市廉政會恐關門！藍綠議員放話將砍光預算
- 世界盃資格賽》表現太好卻被砍！ 伊朗主力竟遭卡達球隊解約
- 全市超額工友52人 5校懸缺苦等
- 退出年改會後 全教總：分區說明、國是會議不缺席
- 洋基橫掃藍鳥 季後賽有希望
- 海昏侯墓出土論語竹簡 疑亡佚1800年的版本
- 竹縣》搶救「爛通訊」 公部門建物設4G基地台
- 台鐵七堵站傳變電箱故障 預計6點前修復
- 日職》台灣投手陳冠宇、郭俊麟雙雙下二軍
- 自由廣場》正期軍校Ａ君
- 與媒體互動、關懷學生電話... 北市全列校務評鑑
- 體育推手表揚 總統：結合政府與民間力量支持發展
- 鄉民賭輸50片雞排 畢書盡大方買單
- 自由廣場》觀光沒特色 一次就看光光
- 曾進色情按摩店毀形象 SE7EN深夜發千字文澄清
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/8賽果）
- 來台出賽就是強！「刺青辣妹」連克大小威 成史上第四人
- 205兵工廠將搬 新鄰居憂污染
- 萬華車站驚傳女學生落軌遭撞 台鐵南下車班延誤
- 台股開盤下跌68.37點 報9194.52點
- 來台挺《情書》吃豆花 中山美穗還有隱藏版照片
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：朋友送的手指虎是違禁品 汽車百貨商被查獲送辦
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分