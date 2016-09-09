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朋友送的手指虎是違禁品 汽車百貨商被查獲送辦

2016-09-09  16:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕朋友送的手指虎竟是違禁品，汽車百貨陳姓批發商帶在身上，被龍華派出所攔檢查獲，陳男表示不知是違禁物，也從未使用過，不過，警方今仍依法送辦，陳姓商人也只能自認倒楣，盼檢方從輕發落。

警方於8日凌晨在美術館周邊巡邏時，發現一輛轎車沿青海路高速行駛，員警見狀，唯恐速度太快釀成車禍，上前攔車盤查，卻意外在車上發現近年來罕見的手指虎，它可套在手指上當武器。

陳男供稱只因好奇、好玩，才拿在身上把玩，並不知手指虎是違禁物，但因「手指虎」是政府公告查禁的物品，不論製造、販賣、出租、出借、持有等都是違法行為，警方今依法將他移送法辦。

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  • 朋友送的手指虎是違禁品，汽車百貨商陳姓男子被查獲送辦。（記者黃良傑翻攝）

    朋友送的手指虎是違禁品，汽車百貨商陳姓男子被查獲送辦。（記者黃良傑翻攝）

  • 手指虎是政府公告的違禁品，不能攜帶、持有、販賣，否則會「很有事」。（記者黃良傑翻攝）

    手指虎是政府公告的違禁品，不能攜帶、持有、販賣，否則會「很有事」。（記者黃良傑翻攝）

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