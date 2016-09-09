闖紅燈單月破2000 東縣警局籲駕駛自律
2016-09-09 16:35
台東縣警局取締闖紅燈不手軟，籲用路人自律。（記者陳賢義攝）
〔記者陳賢義／台東報導〕生命不能倒轉，再怎麼急也要停等紅燈！台東縣警局為遏阻駕駛人闖紅燈違規行為，除設置固定式闖紅燈違規照相桿，也持續加強執法取締，年初至今已取締闖紅燈違規達7000件，上月更是破2000件；縣警局表示，闖紅燈是一種非常危險的駕駛行為，除了車損更會造成傷亡，籲守法自律。
警方開單開到手軟，慣性違規駕駛人似無感，尤以設置兩條停止線的特殊路口最常見。交通隊舉例表示，台9線與東37線路口、綠色隧道北端近和平路及市區傳廣與更生路等路口，因為分屬2個路口，所以分別設置2條停止線，但往來駕駛人遇紅燈，常會越過第1個紅綠燈，而前往第2個紅綠燈停等，殊不知已越過停止線及行人穿越線而違反闖紅燈規定遭舉發。
另也提醒民眾綠色隧道北端近和平路，由於路口較為特殊，且道路工程以類圓環方式規劃，如越過第1個紅燈的停止線，即屬闖紅燈，也為東37線車輛及行人帶來相當大的危險，遇交通事故將負大部分肇事責任。依據道路交通安全規則，車輛行經有號誌路口應減速慢行，並注意號誌變換情形，預作停等處置，避免燈號變換時逾越停止線或闖紅燈。
縣警局表示，目前依據闖紅燈照相機所取得的違規件數雖占有一定比例，但除了闖紅燈，越線停等、紅燈右轉、未戴安全帽等違規，如違規事實明確，也會一併開單舉發，籲用路人以安全為考量，遵守交通規則，並注意道路狀況，才能快樂出門、平安回家。
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