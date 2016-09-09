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墾丁首起盜獵伯勞 老翁稱只因嘴饞

恆春警方查獲鳥仔踏，救下受難伯勞。（記者蔡宗憲翻攝）

2016-09-09  16:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島每年過境的伯勞鳥的及赤腹鷹陸續過境，恆春警方查獲今年首起盜獵伯勞鳥案件，龍水派出所所長蔡東淋及巡佐蔡志明、警員褚克強、陳鴻霖等人，今晨在恆春山海里查獲11支鳥仔踏及2隻伯勞鳥，偵訊後要求62歲洪嫌將落難伯勞原地野放，並依野保法移送屏東地檢署偵辦。

恆春警方昨晚接獲線報，得知恆春山海里樹林內有鳥仔踏出現，員警漏夜前往埋伏守候，清晨6時許當場查獲洪姓男子非法捕捉紅尾伯勞鳥，並查扣11支鳥仔踏、2隻（1死亡）紅尾伯勞鳥，男子坦承不諱，供稱捕捉伯勞純粹自己食用，並沒有販賣行為。

蔡東淋指出，近年當地食用及獵捕的民眾減少，以往獵捕伯勞鳥，都會在空曠處放置鳥仔踏，近年「念舊」老人家擔心警方查緝，都在捕獲率低的樹林內零星插設，難與早年動輒查獲數百支鳥仔踏的規模相比。

長期調查伯勞獵捕行為的保七總隊第八大隊表示，早年恆春半島經濟困苦，居民習慣以秋天過境的紅尾伯勞等過境候鳥做為補充蛋白質的來源，並利用其特性架設鳥仔踏、陷阱或以空氣槍大量捕殺這些過境嬌客，近年取締案件都在10件以下。

目前野生動物保育法規定，獵捕、陳列、販賣保育類鳥類，一經查獲依違反野保法第41條規定移送法辦，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金；警方指出，提供違反野保法犯罪情報線索者，經破案後還能獲得獎金，歡迎民眾提供線索。

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  • 警方查獲盜獵伯勞。（記者蔡宗憲攝）

    警方查獲盜獵伯勞。（記者蔡宗憲攝）

  • 恆春警方查獲盜獵伯勞。（記者蔡宗憲攝）

    恆春警方查獲盜獵伯勞。（記者蔡宗憲攝）

  • 鳥仔踏現在都隱匿在樹林內。（記者蔡宗憲翻攝）

    鳥仔踏現在都隱匿在樹林內。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 恆春警方查獲鳥仔踏。（記者蔡宗憲翻攝）

    恆春警方查獲鳥仔踏。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 恆春警方查獲鳥仔踏，男子坦承嘴饞。（記者蔡宗憲翻攝）

    恆春警方查獲鳥仔踏，男子坦承嘴饞。（記者蔡宗憲翻攝）

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