電信詐欺6千5百萬潛逃 主嫌程鈺翔今押解回台

2016-09-09 16:35

〔記者陳慰慈／台北報導〕調查局今晚自印尼押解犯下電信詐欺案，104年間棄保潛逃的通緝犯程鈺翔（原名程曉明）返台，並將其解送台中檢察署歸案。

調查局表示，程鈺翔為張勝興電信詐欺集團主嫌，101年間該集團在菲律賓透過網路電話，向中國民眾詐取財物，共詐得人民幣約1千6百餘萬元（約台幣6千5百萬元），涉犯詐欺罪，調查局當年協調菲律賓司法單位，將其自菲律賓遣返，並移送台中地檢署偵查，但程鈺翔於104年間棄保潛逃，滯留於海外，經台中地檢署發布通緝在案，程日前自菲律賓搭機前往印尼雅加達時遭捕，調查局今晚將自印尼押解他回台。

調查局呼籲，外逃通緝犯切勿心存僥倖，同時也盼望民眾協助打擊犯罪，如獲知外逃通緝犯行蹤，歡迎提供線索，共同維護社會治安，將不法之徒繩之以法。依據行政院98年3月2日核定之「法務部調查局獎勵提供線索緝獲外逃通緝犯實施要點」，民眾經檢舉而致緝獲外逃通緝犯歸案者，可獲頒檢舉獎金（金額最高100萬元，依通緝罪名刑度輕重而定），檢舉人身分調查局將嚴予保密。（欲了解調查局外逃通緝對象，可瀏覽調查局網站http://www.mjib.gov.tw/逃犯線上查詢系統查詢）