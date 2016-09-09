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台鐵疑變電箱爆炸 基隆到七堵列車停駛

2016-09-09  16:18

〔記者林欣漢／基隆報導〕台鐵七堵火車站今天下午4時突然傳出變電箱爆炸事件，車站爆出巨大聲響，基隆到七堵間列車停駛，目前尚未傳出有人員傷亡。

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