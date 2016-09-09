KTV開錯門惡少當街押人 7人主動投案

2016-09-09 16:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕日前因KTV包廂門被開錯而引竹山槍響當街押人案，在警方的策動下，涉案的吳宗倫、吳重儀兄弟等7人至斗六分局投案，起出犯案用改造手槍2支、子彈2顆，經初步釐清案情後，依槍炮、傷害、妨害自由等罪嫌交由竹山分局移送南投地檢署偵辦。

5日清晨發生竹山槍響惡少當街押人案，案發後警方立即成立專案小組，經過數日偵辦，主要犯嫌吳重儀等7人在警方策動下，攜帶犯案槍械2枝至斗六分局投案，經初部篩檢槍枝，一把制式槍枝、一把空氣槍。

被打的李姓男子表示，跟對方不認識，只是因為開錯包廂門，雙方一言不合，互嗆後才打起來。

該案主要發生於南投縣竹山鎮，犯嫌由斗六分局初步個別詢問後，已移由竹山分局接續辦理。