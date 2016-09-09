| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台南海安路 晚間驚傳路面塌陷 大雨一直下 豪雨特報擴大為15縣市 直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 社會

新園居民抗爭成功 養雞場與社區距離維持1千公尺

2016-09-09  16:15

［記者黃明堂／台東報導］台東縣府修正「台東縣新設置畜牧場管理自治條例」，將新設畜牧場與社區周界從1千公尺縮短到31百公尺，新園里民担心去年抗爭擋下的新設養雞場敗部復活，今天聚集縣議會抗爭，縣議會三讀通過的修正案，維持1千公尺，新園居民再度獲勝。

去年有業者想在台東市新園部落附近設置養雞場，引發居民強烈反彈，經過多次陳情、抗議及協調，縣府訂出「台東縣新設置畜牧場管理自治條例」，新園案因為「距離不符規定」，無法設立。

不過縣府日前送議會修正條例的內容，將原條例規定，「新設畜牧場應距社區、部落、學校至少1千公尺」，修改為3百公尺，新園里民擔心養雞場敗部復活，近百人帶著抗議布條，先是聚集議會外陳情，反對修正提案，並要求立即撤回，接著又進入議場旁聽席緊盯二讀審查。

開議後，主席陳宏宗即敲槌宣布本會期不審此案，留待定期大會再審。但抗議民眾擔心一離開，縣議會就會通過修正案，仍堅持留在現場緊盯。部分議員也主張此案宜速審速決，經多方協商，由縣議員林琮翰提出臨時動議，恢復二讀審查，並由林琮翰發言擋掉距離縮短的條文，維持原案1千公尺，獲無異議通過。

三讀通過的修正案中，獲修正通過的內容，包括增列新設畜牧場定義增列不溯及既往原則，及總面績變更原則。由於擋掉最爭議的距離縮短，新園里民對審查結果相當滿意，當場鼓掌感謝縣議會。

廣告
  • 新園居民反對畜牧場與社區距離縮短，今天到台東縣議會抗爭。（記者黃明堂攝）

    新園居民反對畜牧場與社區距離縮短，今天到台東縣議會抗爭。（記者黃明堂攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台東新園 養雞場
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：新園居民抗爭成功 養雞場與社區距離維持1千公尺


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.