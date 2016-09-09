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竊賊不懂照護 千株草莓苗「枉死」

2016-09-09  16:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕受天候及病菌影響，苗栗縣大湖鄉草莓苗培育不易，市場每株破10元。上個月底，大湖鄉2家育苗場共遭竊1千株苗，警方循線於今天查獲34歲的楊姓男子，並傳喚另一名34歲共犯吳姓男子到案說明。楊男坦承因草莓苗搶手，想偷來轉賣，但因脫不了手，只得眼睜睜看著草莓苗枯死，放水流。

大湖鄉大窩山區2家草莓育苗場，於上個月30、31日，先後遭竊7百、3百株草莓苗；大湖警分局除積極追緝偵辦，也立即啟動「湖警守護草莓苗」專案，警民合作，加強轄內126個育苗地點巡邏勤務。

草莓苗需專業照護，一旦水分或養分不足，只要2天就會枯死，警方起初研判，可能是有不肖草莓農自身草莓苗不足，購買成本又過高，因此竊取他人或購買來路不明的草莓苗來栽種，經追查後，鎖定轄區有毒品、竊盜前科的楊姓男子。

楊男到案後矢口否認，直到警方在楊男的山區工寮，發現枯死的草莓苗，才坦承與吳男共同行竊；楊男表示， 原本想偷來轉賣，卻因警方查緝得緊，讓他們脫不了手，又不懂得栽種，只得眼睜睜看著草莓苗枯死，已將偷得的草莓苗趁夜倒入溪流。

警方在楊男傾倒地點下游的「義興橋」下方，發現4、50個育苗用的培皿，查扣作為證物，依竊盜罪嫌將楊男函送法辦，並傳喚另一吳姓男子到案說明。＃

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  • 警方在楊男傾倒地點下游的「義興橋」下方，發現4、50個育苗用的培皿。（記者彭健禮翻攝）

    警方在楊男傾倒地點下游的「義興橋」下方，發現4、50個育苗用的培皿。（記者彭健禮翻攝）

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