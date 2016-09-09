竊賊不懂照護 千株草莓苗「枉死」
2016-09-09 16:06
〔記者彭健禮／苗栗報導〕受天候及病菌影響，苗栗縣大湖鄉草莓苗培育不易，市場每株破10元。上個月底，大湖鄉2家育苗場共遭竊1千株苗，警方循線於今天查獲34歲的楊姓男子，並傳喚另一名34歲共犯吳姓男子到案說明。楊男坦承因草莓苗搶手，想偷來轉賣，但因脫不了手，只得眼睜睜看著草莓苗枯死，放水流。
大湖鄉大窩山區2家草莓育苗場，於上個月30、31日，先後遭竊7百、3百株草莓苗；大湖警分局除積極追緝偵辦，也立即啟動「湖警守護草莓苗」專案，警民合作，加強轄內126個育苗地點巡邏勤務。
草莓苗需專業照護，一旦水分或養分不足，只要2天就會枯死，警方起初研判，可能是有不肖草莓農自身草莓苗不足，購買成本又過高，因此竊取他人或購買來路不明的草莓苗來栽種，經追查後，鎖定轄區有毒品、竊盜前科的楊姓男子。
楊男到案後矢口否認，直到警方在楊男的山區工寮，發現枯死的草莓苗，才坦承與吳男共同行竊；楊男表示， 原本想偷來轉賣，卻因警方查緝得緊，讓他們脫不了手，又不懂得栽種，只得眼睜睜看著草莓苗枯死，已將偷得的草莓苗趁夜倒入溪流。
警方在楊男傾倒地點下游的「義興橋」下方，發現4、50個育苗用的培皿，查扣作為證物，依竊盜罪嫌將楊男函送法辦，並傳喚另一吳姓男子到案說明。＃
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 打火弟兄拒絕捕蜂抓蛇 抗議政府草菅人命
- 兆豐銀涉洗錢案 北檢約談並搜索蔡友才住處
- 台中港水泥車擦撞火車 幸僅1人輕傷
- 天氣女孩劉玳妍違約案 高院改判敗訴賠百萬
- 替元大馬家提非常上訴被駁回 顏大和：還沒收到判決
網友回應
熱門新聞
- 為圓扁夢！ 陳致中捨名校 第一名進海大海法所
- 約會又被抓包！情牽范逸臣8年 田中千繪：像家人一樣
- 節省能源這樣做...這間學校大幅減碳
- 萬里蟹卸貨現賣100份！9.10限定開賣
- 基本工資調漲 台塑、統一集團：尊重政策
- 又放閃！宋仲基奪戲王自謙：好像是我代替宋慧喬領獎
- 質疑大選結果 加彭華裔反對派領袖提告
- 《手作美學 職人之包》輕量針織包
- 從華航、收費員到基本工資...蔡政府逐一「拆彈」
- 司機變身官邸大總管 他做這件事讓小英激賞！
- 向小英請命後...軍方准服役街舞團員出國比賽
- 田中千繪傳情牽范逸臣8年 導演魏德聖笑說......
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Monthly minimum wage to increase to NT$21,009 in 2017
- 金控前8月獲利 國泰金EPS2.8元
- 快了！彰化地院新大樓 下月正式啟用
- 吳可熙靠夏姿陳 撐過整個威尼斯影展
- 年金改革二、三月送立院 葉大華：改革不能髮夾彎
- 自我解禁赴中年限不只馮明珠 綠委：馬政府卸任官員有58位
- 青溪特區動工 將闢18條道路
- 前嘉市長黃敏惠親戚當工友 公所解僱無效
- 來台出賽就是強！「刺青辣妹」連克大小威 成史上第四人
- 被環團抗議 柯文哲：有時候我們真的很容易妥協
- 竹市特教30年 資優、資源班並重
- 樂陞不告百尺與中信銀了
- 世大運射箭決賽 選手︰盼移至台北市中心
- BMW在日召回11萬輛汽車
- 滿州黑豆新商機！不只做醬油、還能變保養品
- 台股開盤下跌68.37點 報9194.52點
- 〈國際現場〉超級瑪利歐12月將在蘋果上架
- 自由開講》澎湖等著被光復
- 全市運開幕 逾八千選手競技
- 工友劉國華全能 被稱「超人叔叔」
- 《爭霸男主角》吳慷仁王傳一男配晉級爭戲王 邱澤雙料入圍敲鐘初體驗
- MLB》前NFL球星提波 獲大都會小聯盟簽約
- 月餅抽驗 台東1件綠豆椪防腐劑超標
- 大湖農會總幹事 遭假處分停職
- 中秋節夯烤肉 韓式人氣大勝日式
- 小小勞軍團！ 文山國小學童慰問海巡51大隊
- 丟頭部觸身球 郭俊麟勒令退場
- 測試明年世大運 亞洲盃射箭場館悶爆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：竊賊不懂照護 千株草莓苗「枉死」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分