兆豐案》檢警搜鑒機與蔡友才住所 查扣電磁紀錄

2016-09-09 16:01

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，今由重大刑案專組主任檢察官周士榆率同檢察官陳宗豪，指揮檢察事務官及台北市刑警大隊共20餘人，兵分5路搜索前兆豐銀董事長蔡友才任職的鑒機資產管理公司，以及蔡的戶籍、現居地等5處，並以涉犯《銀行法》的偵字案被告身分，約談蔡友才及其他相關人5人，現於北檢第三辦公室訊問中。

據悉，檢方經向金管會、財政部以及兆豐銀行、兆豐金控公司調閱相關資料，並3度約談蔡友才後，逐步釐清案情全貌，今發動搜索行動，搜索蔡友才任職鑒機董事長時的辦公室及戶籍、現居住所，查扣蔡電腦與手機內的通聯紀錄與訊息，與相關資料進行勾稽比對，蔡現由檢事官偵訊中，預計稍晚移送北檢複訊。

檢方於8月23日、8月29日，以及9月7日曾3度傳喚蔡友才，釐清兆豐銀於2月收到美方金檢報告後，蔡為何旋即於隔月閃辭；此外，蔡首度被檢方傳喚的前一天，曾與前財政部長張盛和餐敘，席間是否涉及串證等疑點。

檢方調查，蔡友才自始至終都強調僅是未依規定向美方申報，並未涉及洗錢，但詳細案情仍待檢方進一步調查釐清。