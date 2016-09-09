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小港醫院守護台船員工 讓他們力拚國艦國造

2016-09-09  15:50

〔記者洪定宏／高雄報導〕為落實總統蔡英文「國艦國造」政策，台船員工日夜打拚，他們的健康誰來把關？答案是「高雄市立小港醫院」！今天台船總經理陳豊霖及小港醫院院長侯明鋒簽署「健康醫療合作計畫」，院方派醫師進駐台船，守護將近3000名員工的健康，讓他們無後顧之憂，全力為「國艦國造」打拚。

「侯P團隊」除了跟高市教育局共建「小港健康學園」，今年初進駐高雄國際機場護理站，指派醫護團隊輪流駐站，如今再與台船公司合作，堪稱「跨足陸海空」的醫療界創舉。

台船公司設有「員工診所」，也開放家屬就醫，自聘藥師及護理師，服務對象逾萬人；小港醫院將於中秋節過後，指派骨科、神經科、內科、外科等4大專業醫師，每週2次輪流駐診，強化診所功能，守護台船員工及家屬的健康。

陳豊霖強調，健康的員工是營運的基石，照顧每位員工的身心健康是企業應盡的社會責任，基於此一理念，所以築起與小港醫院醫療合作的橋梁。

侯明鋒於去年調任小港醫院院長，就曾率醫護團隊前去拜會陳豊霖，認為有必要提供醫學中心等級的醫療品質，服務台船員工，經過約1年的努力，終於「開花結果」。

侯明鋒強調，小港區擁有國際知名的深水海港、國際貨櫃中心與國際機場，是高雄與國際交流的重要門戶，擁有眾多基層勞工，高雄醫學大學接受高市府委託經營小港醫院，有責任提供完善醫療資源給在地居民，守護他們的健康。

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  • 陳豊霖（左）與侯明鋒（右）分別代表台船公司、小港醫院，簽署健康醫療合作計畫。（記者洪定宏攝）

    陳豊霖（左）與侯明鋒（右）分別代表台船公司、小港醫院，簽署健康醫療合作計畫。（記者洪定宏攝）

  • 侯明鋒（左）與陳豊霖（右）手拉手，象徵共同守護台船員工健康。（記者洪定宏攝）

    侯明鋒（左）與陳豊霖（右）手拉手，象徵共同守護台船員工健康。（記者洪定宏攝）

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