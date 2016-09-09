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米粉湯嬤接訂百碗疑遭爽約 民眾寄錢超暖心

2016-09-09  15:56

〔記者陳薏云／新北報導〕86歲阿婆陳滿月在永和區擺攤賣米粉湯超過半世紀，日前因家中遭竊獲得許多愛心民眾幫助，昨日卻有民眾在網上PO出，有人向阿婆訂了100碗沒付錢又爽約，因此上網相揪網民前往幫助阿婆，不過阿婆的媳婦則表示，有可能是婆婆年紀大了聽錯，也謝謝所有熱心的民眾。

網友在臉書社團「我是永和人」PO文，表示阿婆說「昨天有人跟他訂100碗米粉湯跟他約中午12點到現在都還沒有來拿他也沒先收錢因為他覺得每個人都是好人」，網友看了紛紛回應「太可惡了」、「真的很沒水準」，並表示要到攤位上給阿婆加油打氣。阿婆的媳婦表示，婆婆年紀大了，也有可能昨天聽錯，後來也賣完了，感謝所有民眾。

自從媒體報導阿婆遭竊後，不少善心民眾前往消費，甚至捐款，今日更有民眾寄送限時掛號信到中正橋派出所，裡面裝著6000元現金以及一封信，裡面寫著「見米粉湯婆婆家計困難，請代為轉6000元」並表示萬一婆婆不收，就留做警局急難救助金，最後寫上善心人士敬上，讓收到信件的警察也覺得溫馨。

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  • 米粉湯陳阿婆昨天疑遭人訂百碗爽約，其媳婦（左）則表示阿婆可能記錯了。（記者陳薏云攝）

    米粉湯陳阿婆昨天疑遭人訂百碗爽約，其媳婦（左）則表示阿婆可能記錯了。（記者陳薏云攝）

  • 民眾寄錢到派出所，希望警方代為轉給阿婆。（記者陳薏云翻攝）

    民眾寄錢到派出所，希望警方代為轉給阿婆。（記者陳薏云翻攝）

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