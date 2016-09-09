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10坪大鐵皮屋擠近50人聚賭 警察甕中捉鱉

2016-09-09  15:29

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市一間約10坪大的鐵皮屋內擠近50男女聚賭，屏東警分局據報前往取締，發現該流動賭場僅前後2個出入口，警方前後包抄，賭客驚慌失措，卻無處躲藏，跑也跑不掉，連同彭姓莊及賭客共49人全部送辦。

屏東市和生路一間搭皮屋搭建的小吃部廢棄後，最近到了晚上卻燈火通明，且人車出入頻繁，引起附近民眾注意，警方據報前往查探，發現是一處流動賭場，常有許多賭客聚集，經掌握賭場環境及主事者後，於今晨動員警力前往取締。

鐵皮屋內空間狹隘，不到10坪大，卻擠滿大批賭客，屋內4面都是隔板，警方堵住前後出入口，賭客一個都跑不掉，連躲藏的地方也沒有，彭姓莊家、2名負責把風的同夥及46名男女賭客全都乖乖進了警局，警方並查扣賭資2萬元、撲克牌、骰子及俗稱「九仔仙」的天九牌等賭具，49人坦承聚賭，全依賭博罪送辦。

警方發現，賭客中女性佔了8成，大部是中年家庭主婦，瞞著家人大老遠從高雄及新園等地跑來試手氣，賭性堅強，每次押注500至1000元不等，有人輸掉一整個月的買菜錢，只好向其他賭客借錢翻本，有人越陷越深，再不收手恐賠掉家庭。

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  • 屏東警方破獲流動賭場。（記者李立法翻攝）

    屏東警方破獲流動賭場。（記者李立法翻攝）

  • 10坪大的鐵皮屋內擠進50人聚賭。（記者李立法翻攝）

    10坪大的鐵皮屋內擠進50人聚賭。（記者李立法翻攝）

  • 聚賭的人全都進了警局。（記者李立法翻攝）

    聚賭的人全都進了警局。（記者李立法翻攝）

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