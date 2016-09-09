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維冠大樓土地協議價購1億餘 秋節前可拿到款

2016-09-09  15:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕0206地震倒塌的永康維冠大樓土地協議價購期限結束，市府今日統計確定共77人、72戶同意出售土地，目前已59人、56戶完成過戶，價購金額共1億3220多萬元，若作業順利，可望於中秋節前完成價購款入戶程序。

工務局表示，永康維冠大樓是否重建問題，經市府與災民多次溝通討論，決定用善款協議價購不願原地重建的災民土地，全部土地所有權人共117人（107戶），經過2個多月的意願調查，至9月2日（郵戳為憑），已全部截止定案，共72戶同意出售土地，目前已56戶完成過戶，尚餘16戶正在辦理過戶程序中。

市府表示，維冠大樓土地現值，經客觀不動產估價師事務所估價，每坪地價約37.7萬元，但為落實對維冠大樓災民之照顧，經市府與大樓受災戶多次開會溝通、討論達成共識，依1樓樓層別效用比170%調整，調整後權利地價為每坪64.1萬元；2樓以上皆依樓層別效用比150%調整，調整後權利地價為每坪56.6萬元。

工務局統計，維冠大樓共107戶，經發出意願調查，最後截止，共72戶繳回同意書佔67.23%，土地總面積490.3528坪，已同意出售土地面積335.2218坪佔68.36%。

工務局表示，在同意出售土地的72戶中，目前已完成過戶的只有56戶，價購金額共1億3220萬8175元，正加緊放款作業中，若一切順利，該56戶可望在中秋節前夕領到土地款。

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  • 維冠大樓土地協議價購，市府預於中秋節前完成第1波放款。（記者洪瑞琴攝）

    維冠大樓土地協議價購，市府預於中秋節前完成第1波放款。（記者洪瑞琴攝）

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