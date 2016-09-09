醋男開車猛追情敵 不慎撞飛路邊騎士
2016-09-09 15:17
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮蕭姓男子在街頭遇到情敵，開車發狠狂追，來到巷口，遇吳男騎機車迎面而來，蕭男把吳男撞得彈飛而起，今天畫面在網路流傳，吳男被撞得奄奄一息，蕭男竟還顧著追情敵，網路一片撻伐「沒人性，太冷血」，警方說，後來蕭男轉回來，有打電話報119，叫救護車前來救治，吳男送醫沒有生命危險。
昨天清晨發生一起轎車撞機車的意外，警方調查，蕭姓轎車車主懷疑自己被同居女友「戴綠帽」，昨天清晨在田中街頭遇到劉姓情敵，火冒三丈，開車展開追逐。
雙方追到田中鎮中山街237巷口時，另一名吳姓騎士迎面而來，劉男因騎機車，迅速閃避過去，但蕭男則沒那麼幸運，雙方高速迎面對撞，吳男被撞得彈飛而起。
這段畫面今天流傳到網路上，只見畫面上蕭男撞人之後還急著跑步追情敵，網友大罵「見死不救，太冷血」。
但當地內安派出所長江秉昱說，吳男腿部被撞受傷，無法動彈，後來仍是蕭男打電話給消防隊，要求送醫，所以蕭男雖忙著抓情敵，但也沒「見死不救」。
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