當50公斤女警遇上140公斤竊賊怎辦？女警：智取

2016-09-09 15:08

〔記者許國楨／台中報導〕體重達140公斤的游姓慣竊騎贓車還不安分，當著正指揮交通的女警蘇盈心面前交通違規被攔下，游男龐大身軀與只有50公斤重的蘇員頓時成為強烈對比，但從警僅一年的蘇員初生之犢不畏虎決定智取，先以拖延戰術慢慢詢問游男資料，再不動聲色呼叫同仁前來支援當場逮捕游男，讓失車車主驚喜不已。

台中市第二分局文正派出所女警蘇盈心，上週五傍晚在北區中清路、五權路口執行交整勤務時，發現身形壯碩的35歲游姓機車騎士未依規定兩段式左轉，無視員警正在整頓交通，竟然大剌剌的騎車自中清路直接左轉車水馬龍的五權路。

蘇員見狀立即示意游男路邊停車熄火盤查，只是身高近180公分，體重達140公斤的游男走下機車，龐大的身軀一站在路旁，與身高163公分，體重50公斤的蘇員頓時成為強烈對比，但蘇員毫無懼色仍本著初生之犢不畏虎的精神準備開單告發。

此時蘇員發現游男是有多項竊盜刑案紀錄的慣竊，騎的還是前幾天才報案遭竊的贓車，她唯恐對方拒捕決定智取，為免打草驚蛇先不動聲色呼叫同仁，再以拖延戰術慢慢詢問游男資料，待支援警力到場一擁而上。

游男壓根不曉得蘇員盤算還悠栽拿出香菸點燃，直見警網趕抵當場呆愣就逮，游男警訊中大言不慚表示，因為體重過重走路不便又沒錢坐車，當天行經賴厝國小附近人行道時，見該部機車未上鎖才會以自備鑰匙騎走代步﹔警方查出游男幾天前甫出獄仍在假釋期間，卻完全不怕會再入獄，惡習難改，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。