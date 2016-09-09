臉書成鐵證 彰化4惡少預謀殺人遭判刑

2016-09-09 15:49

〔記者顏宏駿／彰化報導〕發生在今年2月間，彰化縣伸港鄉男子陳志宏酒後被4名惡少毆打致死案，檢警一度認為，死者是因酒後攔車發生糾紛引來殺機，但該案進入一審後，案情出現大逆轉，法官發現被告並非臨時起意，主嫌柯胤男（19歲）、柯信嘉（19歲），分別依傷害致人於死及遺棄罪重判14年、13年有期徒刑，共犯林于棠只犯遺棄罪判5月，共犯羅介輿則在逃通緝中。

年紀皆為19歲的被告柯胤男、柯信嘉原先對檢警表示，今年2月17日晚間，他們開車見陳志宏迎面而來，借酒裝瘋對他們胡亂叫喊，兩人忍不住下車斥罵陳男，卻遭陳男反唇相譏，柯胤男一氣之下出手勒陳男脖子，將他強押上車，再帶到住處凌虐長達4小時，後來又找來林于棠、羅介輿2人共同謀議，將奄奄一息的陳男丟到伸港鄉運動公園，隔天清晨陳男被民眾發現時，已氣絕身亡。

該案進入審理後，法官對於4名惡少因對方「發酒瘋」而痛下殺手的說詞存疑，反而對原告所提一段，辦案員警所做的一段紀錄感到興趣。即死者案發前，曾跑到「前老闆」家裡胡言瘋語，誇稱「我是伸港茶行老大」，這段話被前老闆的女兒po到網路上，為陳男引來殺機。

原來伸港茶行在地方風評不佳，平日都是地方不良少年聚集地，4名被告是伸港茶行固定班底，從臉書上得知有人自稱是「伸港茶行老大」，便四處打聽陳志宏為何許人也，柯信嘉打探到陳志宏住處後，便與柯胤男前去堵人，將死者從住處綑綁押出，帶到不明處所痛毆致死。

判決書說，期間陳志宏大腿被打斷時，曾苦苦哀求對方放他一馬，送他就醫，但柯胤男、柯信嘉惟恐事跡敗露，阻斷陳志宏任何向外界求救的機會，共同謀議把奄奄一息的陳志宏丟到中興運動公園。

「凡走過必留下痕跡」，4名被告如何透過臉書，向網友詢問陳志宏下落，全部公開在法庭上，讓他們再也無法狡賴是「不期而遇」。

法官表示，死者與被告無怨無仇，被告竟痛下毒手，剝奪他人生命權利，也讓其家屬痛失至親，造成無法彌補的傷害，犯後又極力掩飾罪行，編造死者酒後攻擊的謊言，又拿別人的手機誤導員警辦案，審酌一切情狀，分別判處上述徒刑。