臉書成鐵證 彰化4惡少預謀殺人遭判刑
〔記者顏宏駿／彰化報導〕發生在今年2月間，彰化縣伸港鄉男子陳志宏酒後被4名惡少毆打致死案，檢警一度認為，死者是因酒後攔車發生糾紛引來殺機，但該案進入一審後，案情出現大逆轉，法官發現被告並非臨時起意，主嫌柯胤男（19歲）、柯信嘉（19歲），分別依傷害致人於死及遺棄罪重判14年、13年有期徒刑，共犯林于棠只犯遺棄罪判5月，共犯羅介輿則在逃通緝中。
年紀皆為19歲的被告柯胤男、柯信嘉原先對檢警表示，今年2月17日晚間，他們開車見陳志宏迎面而來，借酒裝瘋對他們胡亂叫喊，兩人忍不住下車斥罵陳男，卻遭陳男反唇相譏，柯胤男一氣之下出手勒陳男脖子，將他強押上車，再帶到住處凌虐長達4小時，後來又找來林于棠、羅介輿2人共同謀議，將奄奄一息的陳男丟到伸港鄉運動公園，隔天清晨陳男被民眾發現時，已氣絕身亡。
該案進入審理後，法官對於4名惡少因對方「發酒瘋」而痛下殺手的說詞存疑，反而對原告所提一段，辦案員警所做的一段紀錄感到興趣。即死者案發前，曾跑到「前老闆」家裡胡言瘋語，誇稱「我是伸港茶行老大」，這段話被前老闆的女兒po到網路上，為陳男引來殺機。
原來伸港茶行在地方風評不佳，平日都是地方不良少年聚集地，4名被告是伸港茶行固定班底，從臉書上得知有人自稱是「伸港茶行老大」，便四處打聽陳志宏為何許人也，柯信嘉打探到陳志宏住處後，便與柯胤男前去堵人，將死者從住處綑綁押出，帶到不明處所痛毆致死。
判決書說，期間陳志宏大腿被打斷時，曾苦苦哀求對方放他一馬，送他就醫，但柯胤男、柯信嘉惟恐事跡敗露，阻斷陳志宏任何向外界求救的機會，共同謀議把奄奄一息的陳志宏丟到中興運動公園。
「凡走過必留下痕跡」，4名被告如何透過臉書，向網友詢問陳志宏下落，全部公開在法庭上，讓他們再也無法狡賴是「不期而遇」。
法官表示，死者與被告無怨無仇，被告竟痛下毒手，剝奪他人生命權利，也讓其家屬痛失至親，造成無法彌補的傷害，犯後又極力掩飾罪行，編造死者酒後攻擊的謊言，又拿別人的手機誤導員警辦案，審酌一切情狀，分別判處上述徒刑。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 打火弟兄拒絕捕蜂抓蛇 抗議政府草菅人命
- 兆豐銀涉洗錢案 北檢約談並搜索蔡友才住處
- 台中港水泥車擦撞火車 幸僅1人輕傷
- 天氣女孩劉玳妍違約案 高院改判敗訴賠百萬
- 替元大馬家提非常上訴被駁回 顏大和：還沒收到判決
- 為圓扁夢！ 陳致中捨名校 第一名進海大海法所
- 約會又被抓包！情牽范逸臣8年 田中千繪：像家人一樣
- 節省能源這樣做...這間學校大幅減碳
- 萬里蟹卸貨現賣100份！9.10限定開賣
- 基本工資調漲 台塑、統一集團：尊重政策
- 又放閃！宋仲基奪戲王自謙：好像是我代替宋慧喬領獎
- 質疑大選結果 加彭華裔反對派領袖提告
- 《手作美學 職人之包》輕量針織包
- 從華航、收費員到基本工資...蔡政府逐一「拆彈」
- 司機變身官邸大總管 他做這件事讓小英激賞！
- 向小英請命後...軍方准服役街舞團員出國比賽
- 田中千繪傳情牽范逸臣8年 導演魏德聖笑說......
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Monthly minimum wage to increase to NT$21,009 in 2017
- 金控前8月獲利 國泰金EPS2.8元
- 快了！彰化地院新大樓 下月正式啟用
- 吳可熙靠夏姿陳 撐過整個威尼斯影展
- 年金改革二、三月送立院 葉大華：改革不能髮夾彎
- 自我解禁赴中年限不只馮明珠 綠委：馬政府卸任官員有58位
- 青溪特區動工 將闢18條道路
- 前嘉市長黃敏惠親戚當工友 公所解僱無效
- 來台出賽就是強！「刺青辣妹」連克大小威 成史上第四人
- 被環團抗議 柯文哲：有時候我們真的很容易妥協
- 竹市特教30年 資優、資源班並重
- 樂陞不告百尺與中信銀了
- 世大運射箭決賽 選手︰盼移至台北市中心
- BMW在日召回11萬輛汽車
- 滿州黑豆新商機！不只做醬油、還能變保養品
- 台股開盤下跌68.37點 報9194.52點
- 〈國際現場〉超級瑪利歐12月將在蘋果上架
- 自由開講》澎湖等著被光復
- 全市運開幕 逾八千選手競技
- 工友劉國華全能 被稱「超人叔叔」
- 《爭霸男主角》吳慷仁王傳一男配晉級爭戲王 邱澤雙料入圍敲鐘初體驗
- MLB》前NFL球星提波 獲大都會小聯盟簽約
- 月餅抽驗 台東1件綠豆椪防腐劑超標
- 大湖農會總幹事 遭假處分停職
- 中秋節夯烤肉 韓式人氣大勝日式
- 小小勞軍團！ 文山國小學童慰問海巡51大隊
- 丟頭部觸身球 郭俊麟勒令退場
- 測試明年世大運 亞洲盃射箭場館悶爆
標題：臉書成鐵證 彰化4惡少預謀殺人遭判刑
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email